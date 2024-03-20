В ООН бьют тревогу из-за стремительного приближения климатической катастрофы
Категория
Мир
Дата публикации

В ООН бьют тревогу из-за стремительного приближения климатической катастрофы

Глобальное потепление
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Источник:  ООН

В отчете Всемирной метеорологической организации отмечается, что 2023 стал самым жарким за всю историю наблюдений и стремительный рост глобальной температуры на планете продолжается.

Что известно о рекордном росте температуры на планете

В отчете ВМО отмечается, что показатели глобальной средней приземной температуры в прошлом году превышали средние значения за 1850-1900 годы на 1,45 градусов.

В частности, 2023 стал самым жарким за 174 года от начала наблюдений.

Кроме этого были побиты рекорды предыдущих самых жарких лет — в 2016 году, с температурой на 1,29 выше среднего значения 1850-1900 годов, и в 2020 году с превышением на 1,27 градусов.

Средняя десятилетняя мировая температура за 2014-2023 годы превысила на 1,20 градуса среднюю температуру 1850-1900 годов.

Отмечается, что в период с июня по декабрь каждый месяц 2023 года был рекордно теплым по сравнению с показателями за предыдущие аналогичные периоды.

Особенно примечателен сентябрь 2023 года, который с большим отрывом превзошел предыдущий глобальный рекорд для сентября (0,46-0,54 градусов).

Что известно о причинах стремительного роста температуры на планете

По информации представителей ВМО, быстрому росту температуры в прошлом году способствовал переход от условий Ла-Нинья к Эль-Ниньо.

Глобальная средняя температура поверхности моря (ТПМ) достигла рекордных значений начиная с апреля, причем рекорды июля, августа и сентября были побиты с особо большим отрывом.

Аномально высокие температуры были зафиксированы в восточной части Северной Атлантики, Мексиканском заливе и Карибском бассейне, в северной части Тихого океана, а также на обширных территориях Южного океана, где наблюдались широко распространившиеся морские волны тепла.

В 2023 году глобальный средний уровень моря достиг рекордной отметки за весь период спутниковых наблюдений (с 1993 года), отражающий продолжающееся потепление океана (тепловое расширение), а также таяние ледников и ледяных щитов.

Темпы повышения глобального среднего уровня моря за последние десять лет (2014-2023 годы) более чем в два раза превышают темпы повышения уровня моря за первое десятилетие спутниковых наблюдений (1993-2002 годы).

Тревогу бьют все показатели... Некоторые значения не просто бьют рекорды, они просто разрушают. И изменения ускоряются, — предупредил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Согласно предварительным данным, глобальный набор эталонных ледников пережил больше всего спад льда за всю историю наблюдений (с 1950 года), вызванную экстремальным таянием как в западной части Северной Америки, так и в Европе.

Протяженность антарктического морского льда оказалась самой низкой в истории наблюдений: его максимальная протяженность в конце зимы была 1 млн кв. км меньше, чем в предыдущий рекордный год, что эквивалентно площади Франции и Германии вместе взятых.

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