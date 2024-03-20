У звіті Всесвітньої метеорологічної організації зазначається, що 2023 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень і стрімке зростання глобальної температури на планеті продовжується.

Що відомо про рекордне зростання температури на планеті

У звіті ВМО зазначається, що показники Глобальної середньої приземної температури у минулому році перевищували середні значення за 1850-1900 роки на 1,45 градусів.

Зокрема, 2023 рік став найспекотнішим за 174 роки від початку спостережень.

Окрім цього було побито рекорди попередніх найспекотніших років — 2016 року, з температурою на 1,29 вище за середнє значення 1850-1900 років, і 2020 року, з перевищенням на 1,27 градусів.

Середня десятирічна світова температура за 2014-2023 роки перевищила на 1,20 градуса середню температуру 1850-1900 років.

Зазначається, що у період з з червня до грудня кожний місяць 2023 року був рекордно теплим у порівнянні із показниками за попередні аналогічні періоди.

Особливо примітним є вересень 2023 року, який з великим відривом перевершив попередній глобальний рекорд для вересня (0,46-0,54 градусів).

Що відомо про причини стрімкого зростання температури на планеті

За інформацією представників ВМО, швидкому зростанню температури у минулому році сприяв перехід від умов Ла-Нінья до Ель-Ніньйо.

Глобальна середня температура поверхні моря (ТПМ) досягла рекордних значень, починаючи з квітня, причому рекорди липня, серпня та вересня були побиті з особливо великим відривом.

Аномально високі температури були зафіксовані в східній частині Північної Атлантики, Мексиканській затоці і Карибському басейні, в північній частині Тихого океану, а також на великих територіях Південного океану, де спостерігалися морські хвилі тепла, що широко розповсюдилися.

У 2023 році глобальний середній рівень моря досяг рекордної позначки за весь період супутникових спостережень (з 1993 року), що відображає потепління океану (теплове розширення), що продовжується, а також танення льодовиків і крижаних щитів.

Темпи підвищення глобального середнього рівня моря за останні десять років (2014-2023 роки) більш ніж удвічі перевищують темпи підвищення рівня моря за перше десятиліття супутникових спостережень (1993-2002 роки).

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Згідно з попередніми даними, глобальний набір еталонних льодовиків пережив найбільше спад льоду за всю історію спостережень (з 1950 року), викликану екстремальним таненням як у західній частині Північної Америки, так і в Європі.

Протяжність антарктичного морського льоду виявилася найнижчою за історію спостережень: його максимальна протяжність наприкінці зими була 1 млн кв. км менше, ніж у попередній рекордний рік, що еквівалентно площі Франції та Німеччини разом узятих.