Кліматичні активісти намагалися знищити "Мону Лізу" у Луврі — фото

У музеї Лувр сталася чергова неочікувана подія. Двоє кліматичних активістів вранці в неділю, 28 січня, облили супом легендарну картину "Мона Ліза".
Кліматичні активісти облили супом "Мону Лізу"
Як вдалося дізнатися журналістам, двоє активістів вилили суп на броньоване скло, що захищає "Мону Лізу", виставлену в Луврі.
За словами правопорушниць, у такий дивний спосіб вони вирішили просувати "право на здорове і стійке харчування".
Що важливо розуміти, найвідоміша картина у світі, яка виставляється за захисним склом з 2005 року, вже кілька разів ставала жертвою вандалізму.
Як уже згадувалося раніше, 2 роки тому вона стала мішенню для кремового пирога.
Що важливо знати про картину “Мона Ліза”
“Мона Ліза” (також відомо як “Джаконда”) - це картина італійського художника Леонардо да Вінчі; написана близько 1503 року.
Фахівці вважають її одним з найвідоміших і безцінних творів живопису у світі. Належить до епохи Відродження.
В жодній іншій картині Леонардо глибина та імла атмосфери («сфумато») не передані з такою досконалістю, як у «Мона Лізі». Це повітряна перспектива, але вона б довго залишалася відомою лише для знавців мистецтва, якби не її виняткова історія.
В 1911 році «Мона Ліза» була викрадена і лише три роки опісля, завдяки випадковим обставинам, повернена до музею.
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