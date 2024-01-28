Кліматичні активісти намагалися знищити "Мону Лізу" у Луврі — фото

Кліматичні активісти облили супом "Мону Лізу"

Як вдалося дізнатися журналістам, двоє активістів вилили суп на броньоване скло, що захищає "Мону Лізу", виставлену в Луврі.

За словами правопорушниць, у такий дивний спосіб вони вирішили просувати "право на здорове і стійке харчування".

Що важливо розуміти, найвідоміша картина у світі, яка виставляється за захисним склом з 2005 року, вже кілька разів ставала жертвою вандалізму.

Як уже згадувалося раніше, 2 роки тому вона стала мішенню для кремового пирога.

На кількох відео, розміщених у соціальних мережах у той час, можна було побачити скло, яке захищало шедевр, вкрите шаром крему. Заарештований чоловік потім заявив, що це був жест на підтримку екологічної справи. Поширити

Що важливо знати про картину “Мона Ліза”

“Мона Ліза” (також відомо як “Джаконда”) - це картина італійського художника Леонардо да Вінчі; написана близько 1503 року.

Фахівці вважають її одним з найвідоміших і безцінних творів живопису у світі. Належить до епохи Відродження.

В жодній іншій картині Леонардо глибина та імла атмосфери («сфумато») не передані з такою досконалістю, як у «Мона Лізі». Це повітряна перспектива, але вона б довго залишалася відомою лише для знавців мистецтва, якби не її виняткова історія.

В 1911 році «Мона Ліза» була викрадена і лише три роки опісля, завдяки випадковим обставинам, повернена до музею.