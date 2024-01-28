Климатические активисты пытались уничтожить "Мону Лизу" в Лувре — видео

Климатические активисты облили супом "Мону Лизу"

Как удалось узнать журналистам, двое активистов вылили суп на бронированное стекло, защищающее "Мону Лизу", выставленную в Лувре.

По словам правонарушительниц, таким странным способом они решили продвигать "право на здоровое и устойчивое питание".

Что важно понимать, самая известная картина в мире, выставляемая за защитным стеклом с 2005 года, уже несколько раз становилась жертвой вандализма.

Как уже упоминалось ранее, два года назад она стала мишенью для кремового пирога.

На нескольких видео, размещенных в социальных сетях в то время, можно было увидеть стекло, защищавшее шедевр, покрытое слоем крема. Арестованный мужчина затем заявил, что это был жест в поддержку экологического дела. Поделиться

Что важно знать о картине "Мона Лиза"

"Мона Лиза" (также известно как "Джаконда") - это картина итальянского художника Леонардо да Винчи; написана около 1503 года.

Специалисты считают ее одним из самых известных и бесценных произведений живописи в мире. Относится к эпохе Возрождения.

Ни в одной другой картине Леонардо глубина и мгла атмосферы («сфумато») не переданы с таким совершенством, как в «Мона Лиге». Это воздушная перспектива, но она долго оставалась бы известной только для знатоков искусства, если бы не ее исключительная история.

В 1911 году «Мона Лиза» была похищена и лишь три года спустя, благодаря случайным обстоятельствам, возвращена в музей.