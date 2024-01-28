Климатические активисты пытались уничтожить "Мону Лизу" в Лувре — видео

В музее Лувр произошло очередное неожиданное событие. Двое климатических активистов утром в воскресенье, 28 января, облили супом легендарную картину "Мона Лиза".
Климатические активисты облили супом "Мону Лизу"
Как удалось узнать журналистам, двое активистов вылили суп на бронированное стекло, защищающее "Мону Лизу", выставленную в Лувре.
По словам правонарушительниц, таким странным способом они решили продвигать "право на здоровое и устойчивое питание".
Что важно понимать, самая известная картина в мире, выставляемая за защитным стеклом с 2005 года, уже несколько раз становилась жертвой вандализма.
Как уже упоминалось ранее, два года назад она стала мишенью для кремового пирога.
Что важно знать о картине "Мона Лиза"
"Мона Лиза" (также известно как "Джаконда") - это картина итальянского художника Леонардо да Винчи; написана около 1503 года.
Специалисты считают ее одним из самых известных и бесценных произведений живописи в мире. Относится к эпохе Возрождения.
Ни в одной другой картине Леонардо глубина и мгла атмосферы («сфумато») не переданы с таким совершенством, как в «Мона Лиге». Это воздушная перспектива, но она долго оставалась бы известной только для знатоков искусства, если бы не ее исключительная история.
В 1911 году «Мона Лиза» была похищена и лишь три года спустя, благодаря случайным обстоятельствам, возвращена в музей.
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