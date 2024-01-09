2024 рік може виявитись спекотнішим за попередній — кліматологи

Кліматологи підтвердили, що 2023 рік виявився найспекотнішим за всю історію спостережень, однак цей рік може стати ще більш спекотним.

Що відомо про аномальне зростання температури повітря на планеті

За інформацією науковців, глобальна середня температура повітря на планеті протягом минулого року становила 14,98 градусів за Цельсієм.

Це перевищило показники, зафіксовані у 2016 році, коли середня температура досягла 14,81 градуса.

За словами керівника Служби кліматичних змін Карло Буонтемпо, таке стале зростання показників глобальної температури на планеті є свідченням того, наскільки ми вплинули на зміну клімату у порівнянні із тим, яким він був протягом усього розвитку людства.

При цьому вчені дотримуються думки, що нинішній рік може оновити температурні рекорди.

Кліматологи наголошують, що масштабні викиди парникових газів в атмосферу сприяли зростанню глобальної температури.

Окрім цього минулого року почався цикл Ель-Ніньо, під час якого тепло океанічних течій, особливо центрально-східної екваторіальної частини Тихого океану, виділяється в атмосферу..

Ми очікуємо, що сильний Ель-Ніньо в Тихому океані впливатиме на глобальну температуру до 2024 року. З цієї причини ми прогнозуємо, що 2024 рік стане ще одним рекордним роком, з можливістю тимчасово перевищити 1,5C вперший раз, - зазначив кліматолог Нік Данстоун. Поширити

Що відомо про температурні рекорди в Україні та наслідки аномальних змін клімату

Липень 2023 року став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень. Також вчені вважають, що він може бути найтеплішим за останні 120 тисяч років на планеті.

Середня температура повітря цього літа в Києві склала 21,6 градуса тепла, що на 1,2 градуса перевищило кліматичну норму та забезпечило шосту позицію серед найтепліших у столиці з 1881 року. За літо встановлено 13 температурних рекордів, один із них у червні, решта - у серпні.

Середньорічна температура в Києві в 2022 році склала 9,7 градуса тепла, що на 0,7 градуса вище за кліматичну норму. Він зайняв сьомий рядок у рейтингу найтепліших з 1881 року.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року в Україні встановилася аномально тепла погода, яка відповідає кліматичній нормі березня, та було оновлено декілька температурних рекордів.

За прогнозом Укргідрометцентру, у січні 2024 року середня місячна температура прогнозується в межах 0-4 градусів морозу, на Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях 0-2 градусів тепла. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.