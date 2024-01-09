2024 год может оказаться жарче предыдущего — климатологи

Климатологи подтвердили, что 2023 оказался самым жарким за всю историю наблюдений, однако этот год может стать еще более жарким.

Что известно об аномальном росте температуры воздуха на планете

По информации ученых, глобальная средняя температура воздуха на планете в течение прошлого года составила 14,98 градуса Цельсия.

Это превысило показатели, зафиксированные в 2016 году, когда средняя температура достигла 14,81 градуса.

По словам руководителя Службы климатических изменений Карло Буонтемпо, такой рост показателей глобальной температуры на планете является свидетельством того, насколько мы повлияли на изменение климата по сравнению с тем, каким он был на протяжении всего развития человечества.

При этом ученые придерживаются мнения, что этот год может обновить температурные рекорды.

Климатологи подчеркивают, что масштабные выбросы парниковых газов в атмосферу привели к росту глобальной температуры.

Кроме этого, в прошлом году начался цикл Эль-Ниньо, во время которого тепло океанических течений, особенно центрально-восточной экваториальной части Тихого океана, выделяется в атмосферу.

Мы ожидаем, что сильный Эль-Ниньо в Тихом океане будет влиять на глобальную температуру до 2024 года. По этой причине мы прогнозируем, что 2024 станет еще одним рекордным годом, с возможностью временно превысить 1,5C в первый раз, - отметил климатолог Ник Данстоун. Поделиться

Что известно о температурных рекордах в Украине и последствиях аномальных изменений климата

Июль 2023 стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Также ученые считают, что он может быть самым теплым за последние 120 тысяч лет на планете.

Средняя температура воздуха нынешним летом в Киеве составила 21,6 градуса тепла, что на 1,2 градуса превысило климатическую норму и обеспечило шестую позицию среди самых теплых в столице с 1881 года. За лето установлено 13 температурных рекордов, один из них в июне, остальные – в августе.

Среднегодовая температура в Киеве в 2022 году составила 9,7 градуса тепла, что на 0,7 градуса выше климатической нормы. Он занял седьмую строчку в рейтинге самых теплых с 1881 года.

Напомним, в конце 2023 года в Украине установилась аномально теплая погода, соответствующая климатической норме марта, и было обновлено несколько температурных рекордов.

По прогнозу Укргидрометцентра, в январе 2024 года средняя месячная температура прогнозируется в пределах 0-4 градусов мороза, в Закарпатье, Крыму, Одесской и Херсонской областях 0-2 градусов тепла. Это на 1,5-2,0 градусов выше нормы.