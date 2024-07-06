Аномальна спека знову накриє Україну — де різко зміниться погода

Липень 2024 року запам'ятається українцям сильною спекою у більшості регіонів країни. Про це попереджають синоптики.

Липнева погода в Україні. До чого готуватися

Як повідомляє Український гідрометцентр, протягом поточних вихідних, 6 та 7 липня, є змога насолодитися сухою погодою без опадів, однак уже 8 липня на заході пройдуть незначні дощі.

У суботу температура вдень сягне +23°...+28°, лише на півдні та сході країни розігріє до +28°...+33°.

У наступні дві доби також переважатиме суха та спекотна погода з температурою у південній та східній частинах вночі +18°...+23°, вдень +30°...+34°. Місцями сильна спека сягатиме +35°...+37°.

Вдень 8 липня у західних та східних областях місцями пройде невеликий короткочасний дощ, гроза, — йдеться в повідомленні синоптиків. Поширити

Окрім того, наголошується, що вітер протягом найближчих кількох днів буде північно-східним та східним, 5-10 м/с.

Українцям не уникнути потужної спеки у липні

Про це попереджає відома синоптикиня Наталка Діденко на своїй Фейсбук-сторінці.

За її словами, вже з неділі, 7 липня, температура в Україні різко підстрибне до +30...+35 градусів.

Однак мешканці північних регіонів зможуть ще деякий час насолодитися помірними показниками — +26...+29.