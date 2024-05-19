Вчені описали вплив зміни клімату на здоров'я людей

Як вдалося з'ясувати іноземним науковцям, зміни клімату, насамперед підвищення температури повітря та вологості, є вкрай небезпечними для людей, які мають неврологічні та психічні захворювання.

Зміни клімату можуть стати причиною загострення певних симптомів

Що важливо розуміти, йдеться про інсульт, мігрень, менінгіт, епілепсію, розсіяний склероз, шизофренію, хворобу Альцгеймера та Паркінсона.

Вчені звертають увагу на те, що кожний із мільярдів нейронів у мозку працює із різною швидкістю, залежно від умов довкілля.

Окрім того, наголошується, що наше тіло, зокрема й мозок, пристосовані до результативної діяльності у вузькому діапазоні температур. У більшості випадків люди почуваються комфортно за температури від 20 °C до 26 °C і за вологості від 20% до 80%.

Коли зовнішні умови переходять межу звичного діапазону, як це відбувається з екстремально високими температурами та вологістю внаслідок глобального потепління, нейрони мозку не можуть взаємодіяти між собою у звичному режимі, — пише видання. Поширити

Які хвороби погіршують загальний стан людини

За словами вчених, спека і висока вологість змушують мозок намагатися зберегти нормальну температуру організму.

Попри це, що важливо розуміти, деякі захворювання впливають на здатність до потовиділення, необхідного для охолодження тіла.

Водночас окремі препарати, які використовують для лікування неврологічних та психіатричних захворювань, ще більше погіршують проблему, через те, що зменшують виділення поту або порушують механізм регулювання температури в мозку, — йдеться в повідомленні. Поширити

Огляд досліджень демонструє, що спека негативно впливає на сон, порушення якого погіршує стан осіб, що хворіють на епілепсію.