Вчені описали вплив зміни клімату на здоров'я людей

Як вдалося з'ясувати іноземним науковцям, зміни клімату, насамперед підвищення температури повітря та вологості, є вкрай небезпечними для людей, які мають неврологічні та психічні захворювання.
Зміни клімату можуть стати причиною загострення певних симптомів
Що важливо розуміти, йдеться про інсульт, мігрень, менінгіт, епілепсію, розсіяний склероз, шизофренію, хворобу Альцгеймера та Паркінсона.
Вчені звертають увагу на те, що кожний із мільярдів нейронів у мозку працює із різною швидкістю, залежно від умов довкілля.
Окрім того, наголошується, що наше тіло, зокрема й мозок, пристосовані до результативної діяльності у вузькому діапазоні температур. У більшості випадків люди почуваються комфортно за температури від 20 °C до 26 °C і за вологості від 20% до 80%.
Які хвороби погіршують загальний стан людини
За словами вчених, спека і висока вологість змушують мозок намагатися зберегти нормальну температуру організму.
Попри це, що важливо розуміти, деякі захворювання впливають на здатність до потовиділення, необхідного для охолодження тіла.
Огляд досліджень демонструє, що спека негативно впливає на сон, порушення якого погіршує стан осіб, що хворіють на епілепсію.
Окрім того, вказано, що зміна клімату посилює симптоми деменції та багатьох психічних розладів, як-от шизофренії.
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