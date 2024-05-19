Ученые описали влияние изменения климата на здоровье людей

Как удалось выяснить иностранным ученым, изменения климата, прежде всего повышение температуры воздуха и влажности, крайне опасны для людей, которые имеют неврологические и психические заболевания.

Изменения климата могут стать причиной обострения определенных симптомов

Что важно понимать, речь идет об инсульте, мигренье, менингите, эпилепсии, рассеянном склерозе, шизофрении, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Ученые обращают внимание на то, что каждый из миллиардов нейронов в мозге работает с разной скоростью в зависимости от условий окружающей среды.

Кроме того, указано, что наше тело, в том числе мозг, приспособлены к результативной деятельности в узком диапазоне температур. В большинстве случаев люди чувствуют себя комфортно при температуре от 20 до 26 и при влажности от 20 до 80%.

Когда внешние условия переходят предел привычного диапазона, как это происходит с экстремально высокими температурами и влажностью вследствие глобального потепления, нейроны мозга не могут взаимодействовать между собой в обычном режиме, — пишет издание. Поделиться

Какие болезни ухудшают общее состояние человека

По словам ученых, жара и высокая влажность заставляют мозг пытаться сохранить нормальную температуру организма.

Несмотря на это, важно понимать, что некоторые заболевания влияют на способность к потоотделению, необходимому для охлаждения тела.

В то же время отдельные препараты, которые используют для лечения неврологических и психиатрических заболеваний, еще больше усугубляют проблему, так как уменьшают выделение пота или нарушают механизм регулирования температуры в мозге, — сказано в сообщении. Поделиться

Обзор исследований демонстрирует, что жара негативно влияет на сон, нарушение которого ухудшает состояние людей, страдающих эпилепсией.