Ученые описали влияние изменения климата на здоровье людей

Как удалось выяснить иностранным ученым, изменения климата, прежде всего повышение температуры воздуха и влажности, крайне опасны для людей, которые имеют неврологические и психические заболевания.
Изменения климата могут стать причиной обострения определенных симптомов
Что важно понимать, речь идет об инсульте, мигренье, менингите, эпилепсии, рассеянном склерозе, шизофрении, болезни Альцгеймера и Паркинсона.
Ученые обращают внимание на то, что каждый из миллиардов нейронов в мозге работает с разной скоростью в зависимости от условий окружающей среды.
Кроме того, указано, что наше тело, в том числе мозг, приспособлены к результативной деятельности в узком диапазоне температур. В большинстве случаев люди чувствуют себя комфортно при температуре от 20 до 26 и при влажности от 20 до 80%.
Какие болезни ухудшают общее состояние человека
По словам ученых, жара и высокая влажность заставляют мозг пытаться сохранить нормальную температуру организма.
Несмотря на это, важно понимать, что некоторые заболевания влияют на способность к потоотделению, необходимому для охлаждения тела.
Обзор исследований демонстрирует, что жара негативно влияет на сон, нарушение которого ухудшает состояние людей, страдающих эпилепсией.
Кроме того, указано, что изменение климата усиливает симптомы деменции и многих психических расстройств, таких как шизофрения.
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