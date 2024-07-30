Когда на самом деле началось глобальное потепление — климатолог назвал год
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Когда на самом деле началось глобальное потепление — климатолог назвал год

Глобальное потепление
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Источник:  Главком

Несмотря на то, что многие считают глобальное потепление относительно новым явлением, это совсем не так. Как отмечает кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмоса Денис Пишняк, условной точкой отсчета можно считать 1850 год.

Главные тезисы

  • Углекислый газ, метан и озон играют ключевую роль в глобальном потеплении.
  • На рубеже XIX и XX веков в атмосферу начинают попадать существенные объемы вредных выбросов.
  • 22 июля 2024 года стало самым жарким днем в истории.

Глобальное потепление продолжается уже не одно десятилетие

По словам ученого, в 1850 году температурные колебания не были столь существенны, чтобы на них можно было обратить внимание.

Однако примерно в 1900 году ситуация резко изменилась, ведь кривая температуры резко пошла вверх.

Тогда одну из ключевых ролей сыграл демографический фактор: в 1880-1890 годах начинается рост населения, продолжается индустриализация, сопровождаемая массовым использованием полезных ископаемых, в частности, угля.

Что важно понимать, именно на рубеже XIX и XX веков в атмосферу начинают попадать существенные объемы вредных выбросов.

Речь идет не только об угле, но и о других загрязнителях, влияющих на образование облаков и, как следствие, на температурный режим планеты.

Что еще спровоцировало глобальное потепление

Если говорить о парниковых газах, то на первом месте, конечно, углекислый газ, но также метан и озон. Свою роль играет чрезмерное образование водяного пара, потому что сам по себе водяной пар уже создает парниковый эффект, а дальше он еще и конденсируется в облака, — объясняет Денис Пишняк.

По его словам, облачный покров оказывает неоднозначное и нелинейное влияние на радиационные процессы (поступление солнечного тепла — ред.) на поверхности планеты.

Кроме того, указано, что облакообразование напрямую связано с примесями аэрозолей в воздухе, а также наличием сажи и кислот.

Ученый обращает внимание на то, что этот процесс до сих пор остается не изученным до конца.

На этом фоне стоит напомнить, что именно 22 июля 2024 стало самым жарким днем в истории.

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