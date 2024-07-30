Коли насправді почалося глобальне потепління — кліматолог назвав рік

Попри те, що чимало людей вважають глобальне потепління відносно новим явищем, це зовсім не так. Як зазначає кандидат географічних наук, фахівець із фізики атмосфери та геокосмосу Денис Пішняк, умовною точкою відліку можна вважати 1850 рік.

Глобальне потепління триває уже не одне десятиліття

За словами науковця, у 1850 році температурні коливання не були настільки суттєвими, щоб на них можна було звернути увагу.

Однак приблизно у 1900 році ситуація різко змінилися, адже крива температури дійсно різко пішла вгору.

Тоді одну з ключових ролей відіграв демографічний фактор: у 1880-1890 роках починається зростання населення, триває індустріалізація, яку супроводжує масове використання корисних копалин, зокрема, вугілля.

Що важливо розуміти, саме на зламі ХІХ та ХХ століття в атмосферу починають потрапляти суттєві обсяги шкідливих викидів.

Йдеться не лише про вугілля, а також про інші забруднювачі, які впливають на утворення хмар і, як наслідок, на температурний режим планети.

Що ще спровокувало глобальне потепління

Якщо говорити про парникові гази, то на першому місці, звичайно, — вуглекислий газ, але також метан та озон. Свою роль відіграє надмірне утворення водяної пари, бо сама по собі водяна пара вже створює парниковий ефект, а далі вона ще й конденсується у хмари, — пояснює Денис Пішняк. Поширити

За його словами, хмарний покрив має неоднозначний та нелінійний вплив на радіаційні процеси (надходження сонячного тепла — ред.) на поверхні планети.

Окрім того, наголошується, що хмароутворення безпосередньо пов'язане з домішками аерозолів у повітрі, а також наявності сажі та кислот.

Науковець звертає увагу на те, що цей процес досі залишається не вивченим до кінця.

На цьому тлі варто нагадати, що саме 22 липня 2024 року стало найспекотнішим днем в історії.