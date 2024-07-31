Яка погода очікує українців у серпні — прогноз синоптикині
Категорія
Україна
Дата публікації

Яка погода очікує українців у серпні — прогноз синоптикині

Яка погода очікує українців у серпні — прогноз синоптикині
Джерело:  Наталка Діденко

За прогнозом синоптикині, в Україні серпень почнеться комфортною погодою. Зокрема вдень у більшості областей буде +26, +30°.

Головні тези:

 

  • Синоптики передбачають короткочасне похолодання та дощі 3 серпня, переважно на заході та на північному заході країни.
  • Протягом серпня очікуються сухі та сонячні дні, з невеликими коливаннями температури в різних регіонах країни.
  • Зміни клімату впливають на температурні рекорди та погодні умови в Україні, викликаючи нові аномалії та несподівані явища.

Якою буде погода у серпні

Як зазначила синоптикиня Наталка Діденко, 1 та 2 серпня у Києві буде сухо, сонячно та помірна спека, +28; +29°, часом до +30°.

3 серпня, очікується короткочасне похолодання до +22° та ще й з дощем.

Діденко зауважує, що в Україні серпень почнеться комфортною погодою.

Вночі +12; +18 °, вдень у більшості областей +26; +30 °. Повсюди буде сухо та переважно сонячно.

Водночас 3 серпня, за словами синоптикині, побільшає дощів. Основна порція припаде на захід, північ, трохи на центр, ймовірно на Одещину. Температура повітря 3 серпня знизиться, окрім півдня та південного сходу.

Чому в Україні настала аномальна спека

Індекс зміни клімату (Climate Shift Index (CSI) — англ.), що є системою, яка визначає вплив зміни клімату на місцеві добові температури у всьому світі, зокрема і на території нашої країни. Даний індекс розроблений американським Climate Central та може розраховуватись для мінімальної, середньої та максимальної температури повітря у приземному шарі атмосфери, — уточнюють синоптики.

За спостереженнями у глобальному вимірі та на території України можна зробити попередні висновки, які вказують на причини надвисоких температур.

В період з 12 по 16 липня по території переважало значення 4-5 рівня цього індексу. І саме в цей час фіксували нові рекордні значення температури, що були близькі до абсолютних максимумів, зафіксованих по території України. І згідно значень індексу, то з високою вірогідністю, такі показники температури в нашій місцевості в цей час обумовлені саме змінами клімату.

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