Яка погода очікує українців у серпні — прогноз синоптикині

За прогнозом синоптикині, в Україні серпень почнеться комфортною погодою. Зокрема вдень у більшості областей буде +26, +30°.
Головні тези:
- Синоптики передбачають короткочасне похолодання та дощі 3 серпня, переважно на заході та на північному заході країни.
- Протягом серпня очікуються сухі та сонячні дні, з невеликими коливаннями температури в різних регіонах країни.
- Зміни клімату впливають на температурні рекорди та погодні умови в Україні, викликаючи нові аномалії та несподівані явища.
Якою буде погода у серпні
Як зазначила синоптикиня Наталка Діденко, 1 та 2 серпня у Києві буде сухо, сонячно та помірна спека, +28; +29°, часом до +30°.
3 серпня, очікується короткочасне похолодання до +22° та ще й з дощем.
Діденко зауважує, що в Україні серпень почнеться комфортною погодою.
Водночас 3 серпня, за словами синоптикині, побільшає дощів. Основна порція припаде на захід, північ, трохи на центр, ймовірно на Одещину. Температура повітря 3 серпня знизиться, окрім півдня та південного сходу.
Чому в Україні настала аномальна спека
За спостереженнями у глобальному вимірі та на території України можна зробити попередні висновки, які вказують на причини надвисоких температур.
В період з 12 по 16 липня по території переважало значення 4-5 рівня цього індексу. І саме в цей час фіксували нові рекордні значення температури, що були близькі до абсолютних максимумів, зафіксованих по території України. І згідно значень індексу, то з високою вірогідністю, такі показники температури в нашій місцевості в цей час обумовлені саме змінами клімату.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-