За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, протягом цього тижня в Україні очікуються дощі, поривчастий вітер і коливання атмосферного тиску.
Головні тези:
- Наступний тиждень в Україні буде прохолодним і мінливим через зростання циклонічної активності.
- Очікуються дощі, грози та поривчастий сильний вітер у більшості регіонів країни.
- Температура повітря залишиться помірно високою, лише західні області відчують прохолоду.
- Вихідні дані синоптика Ігоря Кібальчича дозволяють зрозуміти, що осінь наступає зі змінами в погодних умовах.
- Погода в Україні цього тижня буде непередбачуваною, тож слід готуватися до різкого перепаду.
Якою буде погода в Україні протягом цього тижня
Кібальчич зазначив, що цього тижня в Україні будуть більш активні та мінливі погодні умови через зростання иклонічної діяльності над центральною та північною Європою, а також надходженням більш вологої та нестійкої повітряної маси з півдня.
Практично у всіх регіонах України очікуються дощі різної інтенсивності, подекуди грози та шквалистий сильний вітер.
Протягом 9 вересня, як зазначає Кібальчич, у південно-східних регіонах , а також місцями у центральних областях очікуються невеликі дощі, подекуди з грозами.
Вдень температура сягатиме +23...+28 °С, на Закарпатті — до +30 °С.
У вівторок, 10 вересня, на Лівобережжі України очікуються помірні дощі із грозами. Вдень може дощити і у західних областях.
Температура повітря вночі +11…+16 °С, на південному сході та у Приазов'ї місцями +16…+21 °С. Вдень стовпчики термометрів покажуть +24…+29 °С, а у північно-східній частині, а також місцями у західних областях похолоднішає до +15…+20 °С.
Вітер буде переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, на південному сході та у Приазов'ї місцями +17…+21 °С. Вдень +24…+29 °С, у західних регіонах прохолода до +15…+20 °С.
Що відомо про похолодання в Україні
За інформацією синоптикині Наталки Діденко, у вівторок, 10 вересня, у західних областях України очікується прохолодна погода з дощами.
Однак на решті території продовжуватиметься бабине літо.
За прогнозом синоптика, денна температура повітря коливатиметься від +17 до +22 градусів, хоча у Тернопільській та Хмельницькій областях стовпчики термометрів можуть піднятися до +25.
На решті території країни бабине літо продовжиться. У вівторок буде сонячно, сухо і тепло, з денними температурами від +24 до +28 градусів. Є ймовірність локальних дощів лише в Приазов'ї та у Дніпропетровській області.
У Києві також збережеться тепла погода — сонячно, вночі +12 градусів, вдень до +26.
Однак, з'являться певні ризики через зависання димів різного походження та високу ймовірність пожеж через пересушене повітря.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Погода
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-