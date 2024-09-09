За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, протягом цього тижня в Україні очікуються дощі, поривчастий вітер і коливання атмосферного тиску.

Якою буде погода в Україні протягом цього тижня

Кібальчич зазначив, що цього тижня в Україні будуть більш активні та мінливі погодні умови через зростання иклонічної діяльності над центральною та північною Європою, а також надходженням більш вологої та нестійкої повітряної маси з півдня.

Практично у всіх регіонах України очікуються дощі різної інтенсивності, подекуди грози та шквалистий сильний вітер.

Однак, незважаючи на нестійкий характер погоди, температура повітря збережеться на аномально високому рівні, за винятком західних областей, де буде помітно прохолодніше, — підкреслив синоптик. Поширити

Протягом 9 вересня, як зазначає Кібальчич, у південно-східних регіонах , а також місцями у центральних областях очікуються невеликі дощі, подекуди з грозами.

Осінь в Києві

Вдень температура сягатиме +23...+28 °С, на Закарпатті — до +30 °С.

У вівторок, 10 вересня, на Лівобережжі України очікуються помірні дощі із грозами. Вдень може дощити і у західних областях.

Температура повітря вночі +11…+16 °С, на південному сході та у Приазов'ї місцями +16…+21 °С. Вдень стовпчики термометрів покажуть +24…+29 °С, а у північно-східній частині, а також місцями у західних областях похолоднішає до +15…+20 °С.

У середу, 11 вересня, вночі та вранці у західній частині, вдень також місцями на Одещині очікуються дощі, на решті території України без істотних опадів, — повідомив синоптик. Поширити

Вітер буде переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, на південному сході та у Приазов'ї місцями +17…+21 °С. Вдень +24…+29 °С, у західних регіонах прохолода до +15…+20 °С.

Що відомо про похолодання в Україні

За інформацією синоптикині Наталки Діденко, у вівторок, 10 вересня, у західних областях України очікується прохолодна погода з дощами.

Однак на решті території продовжуватиметься бабине літо.

За прогнозом синоптика, денна температура повітря коливатиметься від +17 до +22 градусів, хоча у Тернопільській та Хмельницькій областях стовпчики термометрів можуть піднятися до +25.

На решті території країни бабине літо продовжиться. У вівторок буде сонячно, сухо і тепло, з денними температурами від +24 до +28 градусів. Є ймовірність локальних дощів лише в Приазов'ї та у Дніпропетровській області.

У Києві також збережеться тепла погода — сонячно, вночі +12 градусів, вдень до +26.

Однак, з'являться певні ризики через зависання димів різного походження та високу ймовірність пожеж через пересушене повітря.