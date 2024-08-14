В Україні різко зміниться погода. Синоптики озвучили новий прогноз
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україні різко зміниться погода. Синоптики озвучили новий прогноз

літня спека
Джерело:  Наталка Діденко

Як попереджає синоптикиня Наталка Діденко, уже на незабаром в Україну повернеться аномальна спека. Її прогноз підтверджує колега Ігор Кібальчич.

Головні тези:

  • Синоптики прогнозують, що температура повітря в Україні може перевищити +30 градусів.
  • Посуха може продовжити посилюватися на південному сході країни, а також прогнозується поступовий спад рівня води у річках басейну Сіверського Дінця та Дніпра.

Якою буде погода в Україні найближчими днями

За словами Наталки Діденко, 15-го серпня в Україні домінуватиме антициклонічний характер погоди. Сухо та тепло буде в усіх регіонах країни.

Окрім того, наголошується, що температура повітря протягом дня сягатиме +25+29 градусів, на півдні та на Закарпатті +28+32 градуси.

Фото: УкрГМЦ

У Києві 15-го серпня буде сухо, сонячно, тепло, вдень близько +26 градусів. Рахат-лукум! Ще завтра-післязавтра погода істотно не зміниться, проте з 17-18 серпня спека в Україну повернеться.

Наталка Діденко

Наталка Діденко

Українська синоптикиня

Що важливо розуміти, протягом цих днів температура повітря сягатиме, а подекуди значно перевищуватиме +30 градусів.

Градуси будуть солідними, кусючими, проте сподіваюсь, що не +38, — додала Діденко.

Що прогнозує синоптик Ігор Кібальчич

Експерт також попереджає про посилення спеки в країни.

Він наголошує, що підвищений тиск забезпечить українцям переважно суху і теплу погоду до кінця другої декади серпня.

З середини тижня та у вихідні, за його даними, до України прийде спекотна погода з південно-західної Європи. Особливо високі температурні показники фіксуватимуться у південних областях — місцями розжарить аж до +38 °С

Ігор Кібальчич також наголошує, що суттєвих опадів протягом поточного тижня не буде, через це посуха на південному сході Україні продовжить посилюватися.

Окрім того, зазначається, що у річках басейну Сіверського Дінця та Дніпра фіксуватиметься поступовий спад рівня води.

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