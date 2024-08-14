В Україні різко зміниться погода. Синоптики озвучили новий прогноз

Як попереджає синоптикиня Наталка Діденко, уже на незабаром в Україну повернеться аномальна спека. Її прогноз підтверджує колега Ігор Кібальчич.
Головні тези:
- Синоптики прогнозують, що температура повітря в Україні може перевищити +30 градусів.
- Посуха може продовжити посилюватися на південному сході країни, а також прогнозується поступовий спад рівня води у річках басейну Сіверського Дінця та Дніпра.
Якою буде погода в Україні найближчими днями
За словами Наталки Діденко, 15-го серпня в Україні домінуватиме антициклонічний характер погоди. Сухо та тепло буде в усіх регіонах країни.
Окрім того, наголошується, що температура повітря протягом дня сягатиме +25+29 градусів, на півдні та на Закарпатті +28+32 градуси.
Що важливо розуміти, протягом цих днів температура повітря сягатиме, а подекуди значно перевищуватиме +30 градусів.
Що прогнозує синоптик Ігор Кібальчич
Експерт також попереджає про посилення спеки в країни.
Він наголошує, що підвищений тиск забезпечить українцям переважно суху і теплу погоду до кінця другої декади серпня.
Ігор Кібальчич також наголошує, що суттєвих опадів протягом поточного тижня не буде, через це посуха на південному сході Україні продовжить посилюватися.
Окрім того, зазначається, що у річках басейну Сіверського Дінця та Дніпра фіксуватиметься поступовий спад рівня води.
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