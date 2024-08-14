В Украине резко изменится погода. Синоптики озвучили новый прогноз

Как предупреждает синоптик Наталка Диденко, уже в скором времени в Украину вернется аномальная жара. Ее прогноз подтверждает коллега Игорь Кибальчич.
Главные тезисы
- Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в Украине может превысить +30 градусов.
- Засуха может продолжить усиливаться на юго-востоке страны, а также прогнозируется постепенное падение уровня воды в реках бассейна Северского Донца и Днепра.
Какая будет погода в Украине в ближайшие дни
По словам Наталки Диденко, 15 августа в Украине будет доминировать антициклонический характер погоды. Сухо и тепло будет во всех регионах страны.
Кроме того, указано, что температура воздуха в течение дня будет достигать +25+29 градусов, на юге и Закарпатье +28+32 градуса.
Что важно понимать, в течение этих дней температура воздуха будет достигать, а иногда значительно превышать +30 градусов.
Что прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич
Эксперт также предупреждает об усилении жары в стране.
Он отмечает, что повышенное давление обеспечит украинцам преимущественно сухую и теплую погоду до конца второй декады августа.
Игорь Кибальчич также отмечает, что существенных осадков в течение текущей недели не будет, поэтому засуха на юго-востоке Украины продолжит усиливаться.
Кроме того, указано, что в реках бассейна Северского Донца и Днепра будет фиксироваться постепенное падение уровня воды.
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