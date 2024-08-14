В Украине резко изменится погода. Синоптики озвучили новый прогноз

Как предупреждает синоптик Наталка Диденко, уже в скором времени в Украину вернется аномальная жара. Ее прогноз подтверждает коллега Игорь Кибальчич.

Какая будет погода в Украине в ближайшие дни

По словам Наталки Диденко, 15 августа в Украине будет доминировать антициклонический характер погоды. Сухо и тепло будет во всех регионах страны.

Кроме того, указано, что температура воздуха в течение дня будет достигать +25+29 градусов, на юге и Закарпатье +28+32 градуса.

Фото: УкрГМЦ

В Киеве 15 августа будет сухо, солнечно, тепло, днем около +26 градусов. Рахат-лукум! Еще завтра-после завтра погода существенно не изменится, однако с 17-18 августа жара в Украину вернется. Наталья Диденко Украинский синоптик

Что важно понимать, в течение этих дней температура воздуха будет достигать, а иногда значительно превышать +30 градусов.

Градусы будут солидными, кусачими, но надеюсь, что не +38, — добавила Диденко. Поделиться

Что прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич

Эксперт также предупреждает об усилении жары в стране.

Он отмечает, что повышенное давление обеспечит украинцам преимущественно сухую и теплую погоду до конца второй декады августа.

С середины недели и в выходные, по его данным, в Украину придет жаркая погода из юго-западной Европы. Особенно высокие температурные показатели будут фиксироваться в южных областях — местами раскалит до +38 °С Поделиться

Игорь Кибальчич также отмечает, что существенных осадков в течение текущей недели не будет, поэтому засуха на юго-востоке Украины продолжит усиливаться.