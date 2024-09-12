Синоптики дали прогноз погоды в Украине перед выходными
Категория
Украина
Дата публикации

Синоптики дали прогноз погоды в Украине перед выходными

осень в Украине
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Источник:  УНИАН

По прогнозам синоптиков, в четверг и пятницу в канун выходных почти во всех регионах Украины пройдут дожди с грозами, однако температура воздуха будет оставаться теплой.

Главные тезисы

  • Синоптики прогнозируют дожди с грозами в Украине перед выходными, но температура воздуха останется теплой
  • Температурный режим +25...+29° сохранится в большинстве регионов страны
  • Представители КМВА предупреждают о грозовой активности и непогоде в столице Украины.
  • Прогнозы погоды на различные города Украины: от небольшой облачности до дождей, включая Киев, Львов, Одессу, Харьков и другие
  • В ближайшие дни ожидается сохранение теплой погоды в Украине с переменной облачностью и возможными осадками

Что известно о погоде в Украине накануне выходных

Отмечается, что в ближайшие два дня температура будет сохраняться на уровне +25...+29°.

  • В частности, в Киеве , 13 сентября ожидается небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +27°, дождь.

  • Во Львове также будет облачно. Ночью +13°, днем +25°, небольшой дождь.

  • В Луцке будет облачно, ночью +13°, днем +24°, небольшой дождь.

  • В Ровно завтра ожидается дождь, ночью +13°, днем +25°, небольшой дождь.

  • В Тернополе и 13 сентября ночью будет +14°, днем +25°, облачно с прояснениями.

  • В Хмельницком в течение дня будет облачно, ночью +14°, днем +25°, небольшой дождь.

  • В Ивано-Франковске будет облачно, ночью +11°, днем +26°.

  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +27°, пасмурно, дождь.

  • В Черновцах в пятницу небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.

  • В Виннице и завтра будет +15°...+26°, небольшая облачность, дождь.

  • В Житомире в пятницу ночью будет +16, днем +26, небольшая облачность, дождь.

  • В Чернигове столбики термометров покажут +16...+26°, небольшая облачность, гроза.

  • В Черкассах завтра будет облачно, ночью +18°, днем +28°, гроза.

  • В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +29°, небольшая облачность, дождь.

  • В Полтаве небольшая облачность, температура воздуха +17...+28°, дождь.

  • В Одессе 13 сентября небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +25°, дождь.

  • В Херсоне в пятницу ночью будет +18, днем +28, небольшая облачность, дождь.

  • В Николаеве завтра будет облачно, ночью +17°, днем +29°, дождь.

  • В Запорожье температура ночью +19, днем +26, небольшая облачность, гроза.

  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17, а днем +27, небольшая облачность.

  • В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +26°, небольшой дождь.

  • В Днепре температура ночью будет +19, днем +26, небольшая облачность, дождь.

  • В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +17...+27°, дождь.

  • В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +29°.

  • В Северодонецке практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +29°.

Синоптики прогнозируют дожди и грозы в Украине в ближайшие два дня
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Что еще говорят синоптики

В частности представители КМВА предупредили, что в Киеве 12 сентября ожидается гроза. Ненастье будет сохраняться в столице Украины до конца суток.

В ближайшие часы с содержанием до конца суток в столице ожидаются грозы. И уровень опасности. Не пугайтесь звуков грома, — предупреждают в КМВА.

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