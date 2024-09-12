По прогнозам синоптиков, в четверг и пятницу в канун выходных почти во всех регионах Украины пройдут дожди с грозами, однако температура воздуха будет оставаться теплой.
Главные тезисы
- Синоптики прогнозируют дожди с грозами в Украине перед выходными, но температура воздуха останется теплой
- Температурный режим +25...+29° сохранится в большинстве регионов страны
- Представители КМВА предупреждают о грозовой активности и непогоде в столице Украины.
- Прогнозы погоды на различные города Украины: от небольшой облачности до дождей, включая Киев, Львов, Одессу, Харьков и другие
- В ближайшие дни ожидается сохранение теплой погоды в Украине с переменной облачностью и возможными осадками
Что известно о погоде в Украине накануне выходных
Отмечается, что в ближайшие два дня температура будет сохраняться на уровне +25...+29°.
В частности, в Киеве , 13 сентября ожидается небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +27°, дождь.
Во Львове также будет облачно. Ночью +13°, днем +25°, небольшой дождь.
В Луцке будет облачно, ночью +13°, днем +24°, небольшой дождь.
В Ровно завтра ожидается дождь, ночью +13°, днем +25°, небольшой дождь.
В Тернополе и 13 сентября ночью будет +14°, днем +25°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно, ночью +14°, днем +25°, небольшой дождь.
В Ивано-Франковске будет облачно, ночью +11°, днем +26°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +27°, пасмурно, дождь.
В Черновцах в пятницу небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.
В Виннице и завтра будет +15°...+26°, небольшая облачность, дождь.
В Житомире в пятницу ночью будет +16, днем +26, небольшая облачность, дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +16...+26°, небольшая облачность, гроза.
В Черкассах завтра будет облачно, ночью +18°, днем +28°, гроза.
В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +29°, небольшая облачность, дождь.
В Полтаве небольшая облачность, температура воздуха +17...+28°, дождь.
В Одессе 13 сентября небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +25°, дождь.
В Херсоне в пятницу ночью будет +18, днем +28, небольшая облачность, дождь.
В Николаеве завтра будет облачно, ночью +17°, днем +29°, дождь.
В Запорожье температура ночью +19, днем +26, небольшая облачность, гроза.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17, а днем +27, небольшая облачность.
В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +26°, небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет +19, днем +26, небольшая облачность, дождь.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +17...+27°, дождь.
В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +29°.
В Северодонецке практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +29°.
Что еще говорят синоптики
В частности представители КМВА предупредили, что в Киеве 12 сентября ожидается гроза. Ненастье будет сохраняться в столице Украины до конца суток.
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