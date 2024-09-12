Отмечается, что в ближайшие два дня температура будет сохраняться на уровне +25...+29°.

В частности, в Киеве , 13 сентября ожидается небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +27°, дождь.

Во Львове также будет облачно. Ночью +13°, днем +25°, небольшой дождь.

В Луцке будет облачно, ночью +13°, днем +24°, небольшой дождь.

В Ровно завтра ожидается дождь, ночью +13°, днем +25°, небольшой дождь.

В Тернополе и 13 сентября ночью будет +14°, днем +25°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно, ночью +14°, днем +25°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет облачно, ночью +11°, днем +26°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +27°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в пятницу небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.

В Виннице и завтра будет +15°...+26°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире в пятницу ночью будет +16, днем +26, небольшая облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +16...+26°, небольшая облачность, гроза.

В Черкассах завтра будет облачно, ночью +18°, днем +28°, гроза.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +29°, небольшая облачность, дождь.

В Полтаве небольшая облачность, температура воздуха +17...+28°, дождь.

В Одессе 13 сентября небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +25°, дождь.

В Херсоне в пятницу ночью будет +18, днем +28, небольшая облачность, дождь.

В Николаеве завтра будет облачно, ночью +17°, днем +29°, дождь.

В Запорожье температура ночью +19, днем +26, небольшая облачность, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17, а днем +27, небольшая облачность.

В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +26°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +19, днем +26, небольшая облачность, дождь.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +17...+27°, дождь.

В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +29°.