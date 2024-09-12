За прогнозами синоптиків, у четвер та п'ятницю напередодні вихідних майже у всіх регіонах України пройдуть дощі із грозами, однак температура повітря залишатиметься теплою.

Що відомо про погоду в Україні напередодні вихідних

Зазначається, що у найближчі два дні температура зберігатиметься на рівні +25°...+29°.

Зокрема, у Києві , 13 вересня очікується незначна хмарність. Температура повітря вночі +18°, вдень +27°, дощ.

У Львові також спостерігатиметься хмарність. Вночі +13°, вдень +25°, невеликий дощ.

У Луцьку буде невелика хмарність, вночі +13°, вдень +24°, невеликий дощ.

У Рівному завтра очікується невелика хмарність, вночі +13°, вдень +25°, невеликий дощ.

У Тернопол і 13 вересня вночі буде +14°, вдень +25°, хмарно з проясненнями.

У Хмельницькому протягом дня буде невелика хмарність, вночі +14°, вдень +25°, невеликий дощ.

В Івано-Франківську буде невелика хмарність, вночі +11°, вдень +26°.

В Ужгороді завтра стовпчики термометрів покажуть уночі +13°, вдень +27°, похмуро, дощ.

У Чернівцях у п'ятницю — невелика хмарність, вночі +13°, вдень +26°.

У Вінниц і завтра буде +15°...+26°, невелика хмарність, легкий дощ.

У Житомирі в п'ятницю вночі буде +16°, вдень +26°, невелика хмарність, дощ.

У Чернігові стовпчики термометрів покажуть +16°...+26°, невелика хмарність, гроза.

У Черкасах завтра буде невелика хмарність, вночі +18°, вдень +28°, гроза.

У Кропивницькому температура вночі буде +17°, вдень +29°, невелика хмарність, легкий дощ.

У Полтаві — невелика хмарність, температура повітря +17°...+28°, дощ.

В Одесі 13 вересня — невелика хмарність, температура вночі +19°, вдень +25°, дощ.

У Херсоні в п'ятницю вночі буде +18°, вдень +28°, невелика хмарність, дощ.

У Миколаєві завтра буде невелика хмарність, вночі +17°, вдень +29°, дощ.

У Запоріжжі температура вночі +19°, вдень +26°, невелика хмарність, гроза.

У Сумах завтра температура повітря вночі буде +17°, а вдень +27°, невелика хмарність.

У Харкові — невелика хмарність, температура вночі +19°, вдень +26°, невеликий дощ.

У Дніпрі температура вночі буде +19°, вдень +26°, невелика хмарність, дощ.

У Сімферополі в п'ятницю буде невелика хмарність, +17°...+27°, дощ.

У Краматорську завтра практично безхмарно, температура вночі +16°, вдень +29°.

У Сєвєродонецьку — практично безхмарно, температура вночі +19°, вдень +29°.

Осінь в Україні

Що ще кажуть синоптики

Зокрема, представники КМВА попередили, що у Києві 12 вересня очікується гроза. Негода зберігатиметься у столиці України до кінця доби.