Синоптики дали прогноз погоди в Україні перед вихідними
Категорія
Україна
Дата публікації

Синоптики дали прогноз погоди в Україні перед вихідними

осінь в Україні
Джерело:  УНІАН

За прогнозами синоптиків, у четвер та п'ятницю напередодні вихідних майже у всіх регіонах України пройдуть дощі із грозами, однак температура повітря залишатиметься теплою. 

Головні тези:

  • У четвер та п'ятницю перед вихідними в Україні очікуються дощі з грозами, але температура повітря залишатиметься теплою.
  • Температурний режим від +25° до +29° зберігатиметься напередодні вихідних у більшості регіонів країни.
  • Синоптики прогнозують невелику хмарність та дощі в різних містах, таких як Київ, Львів, Одеса, Харків та інші.
  • У Києві перед вихідними очікується незначна хмарність, температура повітря вдень до +27° з дощем.
  • Представники КМВА попереджають про грозову активність та негоду у столиці України, рівень небезпечності — високий.

Що відомо про погоду в Україні напередодні вихідних

Зазначається, що у найближчі два дні температура зберігатиметься на рівні +25°...+29°.

  • Зокрема, у Києві, 13 вересня очікується незначна хмарність. Температура повітря вночі +18°, вдень +27°, дощ.

  • У Львові також спостерігатиметься хмарність. Вночі +13°, вдень +25°, невеликий дощ.

  • У Луцьку буде невелика хмарність, вночі +13°, вдень +24°, невеликий дощ.

  • У Рівному завтра очікується невелика хмарність, вночі +13°, вдень +25°, невеликий дощ.

  • У Тернополі 13 вересня вночі буде +14°, вдень +25°, хмарно з проясненнями.

  • У Хмельницькому протягом дня буде невелика хмарність, вночі +14°, вдень +25°, невеликий дощ.

  • В Івано-Франківську буде невелика хмарність, вночі +11°, вдень +26°.

  • В Ужгороді завтра стовпчики термометрів покажуть уночі +13°, вдень +27°, похмуро, дощ.

  • У Чернівцях у п'ятницю — невелика хмарність, вночі +13°, вдень +26°.

  • У Вінниці завтра буде +15°...+26°, невелика хмарність, легкий дощ.

  • У Житомирі в п'ятницю вночі буде +16°, вдень +26°, невелика хмарність, дощ.

  • У Чернігові стовпчики термометрів покажуть +16°...+26°, невелика хмарність, гроза.

  • У Черкасах завтра буде невелика хмарність, вночі +18°, вдень +28°, гроза.

  • У Кропивницькому температура вночі буде +17°, вдень +29°, невелика хмарність, легкий дощ.

  • У Полтаві — невелика хмарність, температура повітря +17°...+28°, дощ.

  • В Одесі 13 вересня — невелика хмарність, температура вночі +19°, вдень +25°, дощ.

  • У Херсоні в п'ятницю вночі буде +18°, вдень +28°, невелика хмарність, дощ.

  • У Миколаєві завтра буде невелика хмарність, вночі +17°, вдень +29°, дощ.

  • У Запоріжжі температура вночі +19°, вдень +26°, невелика хмарність, гроза.

  • У Сумах завтра температура повітря вночі буде +17°, а вдень +27°, невелика хмарність.

  • У Харкові — невелика хмарність, температура вночі +19°, вдень +26°, невеликий дощ.

  • У Дніпрі температура вночі буде +19°, вдень +26°, невелика хмарність, дощ.

  • У Сімферополі в п'ятницю буде невелика хмарність, +17°...+27°, дощ.

  • У Краматорську завтра практично безхмарно, температура вночі +16°, вдень +29°.

  • У Сєвєродонецьку — практично безхмарно, температура вночі +19°, вдень +29°.

Синоптики прогнозують дощі та грози в Україні протягом найближчих двох днів
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Що ще кажуть синоптики

Зокрема, представники КМВА попередили, що у Києві 12 вересня очікується гроза. Негода зберігатиметься у столиці України до кінця доби.

У найближчі години з утриманням до кінця доби у столиці очікуються грози. І рівень небезпечності. Не лякайтеся звуків грому, — попереджають в КМВА.

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