За даними Гідрометцентру, у суботу, 14 вересня, у низці областей України значно погіршаться погодні умови.
Головні тези:
- У суботу, 14 вересня, в Україні очікується значне погіршення погодних умов зі зливами, грозами та загрозою підтоплень.
- Синоптики попереджають про сильні дощі на заході країни, які можуть спричинити дощовий паводок та підвищення рівнів води у річках.
- Прогнозується формування значного схилового та місцевого стоку, а також можливість локальних селевих потоків в гірських районах.
- У Львівській області та Одесі також очікуються дощі та грози, які супроводжуватимуться поривами вітру.
- Залишайтесь у безпеці під час негоди, дотримуйтесь рекомендацій синоптиків та місцевих владних органів для уникнення можливих негативних наслідків.
Що відомо про погіршення погодних умов в Україні
При цьому синоптики попереджають, що у низці українських областей очікуються зливи, грози, та підтоплення внаслідок великої кількості опадів.
Прогнозується, що протягом дня у західних, Вінницькій та Одеській областях також пройдуть сильні дощі із грозами.
Протягом 14-16 вересня очікується, що опади сприятимуть утворенню дощового паводку з пiдвищенням рiвнiв води у Днiстрі та річці Сян, а також на лiвих притоках Днiстра.
У мiсцях проходження сильних злив формуватиметься значний схиловий та мiсцевий сток, а також очікується стрiмке пiдвищення рiвнiв води до 2 метрів, а на ділянці Прута Чернівці-державний кордон можливе навіть затоплення автодороги.
Що відомо про прояви негоди в Україні 13 вересня
У Львові та Львівській області 14 вересня очікується значне погіршення погоди. Попередження про стихійні метеорологічні явища оприлюднив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Також грози прогнозуються й по території Львівської області.
У той же час В Одесі над Чорним морем спостерігається величезний смерч, за даними синоптиків скоро в Одесі буде сильна гроза.
За даними Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, 14 вересня в Одесі очікується гроза.
Сьогодні, 13 вересня, за даними центру, в Одесі — мінлива хмарність. Вночі та вранці помірний дощ.
Вдень без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 23-25°. Температура морської води 20-21°.
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