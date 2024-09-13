Синоптики попереджають про потужні зливи та загрозу підтоплень в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Синоптики попереджають про потужні зливи та загрозу підтоплень в Україні

Осінь в Україні
Джерело:  Укргідрометцентр

За даними Гідрометцентру, у суботу, 14 вересня, у низці областей України значно погіршаться погодні умови. 

Головні тези:

  • У суботу, 14 вересня, в Україні очікується значне погіршення погодних умов зі зливами, грозами та загрозою підтоплень.
  • Синоптики попереджають про сильні дощі на заході країни, які можуть спричинити дощовий паводок та підвищення рівнів води у річках.
  • Прогнозується формування значного схилового та місцевого стоку, а також можливість локальних селевих потоків в гірських районах.
  • У Львівській області та Одесі також очікуються дощі та грози, які супроводжуватимуться поривами вітру.
  • Залишайтесь у безпеці під час негоди, дотримуйтесь рекомендацій синоптиків та місцевих владних органів для уникнення можливих негативних наслідків.

Що відомо про погіршення погодних умов в Україні

При цьому синоптики попереджають, що у низці українських областей очікуються зливи, грози, та підтоплення внаслідок великої кількості опадів.

14 вересня в Карпатах та на Закарпатті сильні дощі (IІ рівень небезпечності, помаранчевий), — зазначають в Гідрометцентрі.

Прогнозується, що протягом дня у західних, Вінницькій та Одеській областях також пройдуть сильні дощі із грозами.

Синоптики прогнозують зливи та грози в Україні протягом вихідних
Осінній дощ

Протягом 14-16 вересня очікується, що опади сприятимуть утворенню дощового паводку з пiдвищенням рiвнiв води у Днiстрі та річці Сян, а також на лiвих притоках Днiстра.

14 вересня, у мiсцях проходження iнтенсивних дощiв, можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в гiрських районах iснує загроза формування локальних селевих потокiв, — зазначають синоптики Гідрометцентру.

У мiсцях проходження сильних злив формуватиметься значний схиловий та мiсцевий сток, а також очікується стрiмке пiдвищення рiвнiв води до 2 метрів, а на ділянці Прута Чернівці-державний кордон можливе навіть затоплення автодороги.

Що відомо про прояви негоди в Україні 13 вересня

У Львові та Львівській області 14 вересня очікується значне погіршення погоди. Попередження про стихійні метеорологічні явища оприлюднив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

По місту Львову 14 вересня гроза. Вдень значний дощ, пориви вітру (південно-східного з переходом на західний) 17-22 м/с, — зазначають синоптики.

Також грози прогнозуються й по території Львівської області. 

Вдень значні дощі, по півдню території — сильні дощі. Пориви вітру, подекуди шквали 17-22 м/с, — попереджають в Гідрометцентрі.

У той же час В Одесі над Чорним морем спостерігається величезний смерч, за даними синоптиків скоро в Одесі буде сильна гроза.  

За даними Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, 14 вересня в Одесі очікується гроза.

Сьогодні, 13 вересня, за даними центру, в Одесі — мінлива хмарність. Вночі та вранці помірний дощ.

Вдень без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 23-25°. Температура морської води 20-21°.

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