Синоптики прогнозируют влияние циклона из ЕС на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Синоптики прогнозируют влияние циклона из ЕС на Украину

Ливень
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Источник:  Укргидрометцентр

Синоптики Гидрометцентра предупреждают, что циклон "Борис", который уже вызвал сильные ливни и привел к наводнениям в Польше, Румынии, Чехии и других странах ЕС, повлияет на ухудшение погодных условий и в Украине.

Главные тезисы

  • Циклон “Борис” из ЕС приведет к ухудшению погоды в Украине, с ростом уровня воды в реках и ожиданием сильных дождей в различных регионах.
  • Наводнения и непогода в ЕС уже привели к человеческим жертвам и вынудили сотни людей покинуть свои дома.
  • Прогнозируется умеренные дожди в западных областях Украины и Крыму, а также сильные дожди в Карпатах и Прикарпатье.
  • Гидрометцентр предупредил о возможном переполнении водохранилищ на Закарпатье и подъеме уровня воды в реках суббассейнов Прута и Сирету.
  • Управление ГСЧС в Ивано-Франковской области объявило штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погодных условий, вызванных циклоном 'Борис'.

Я циклон, от которого страдают страны Восточной Европы, повлияет на Украину

Указывается. что в Украине также ожидаются сильные ливни, что приведет к росту уровня воды в реках в западных регионах Украины.

В частности, с понедельника и 16-17 сентября на реках суббассейнов Прута и Сирету, преимущественно в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, ожидается подъем уровня воды от 0,2 до 1 м.

В местах прохождения интенсивных ливней будет происходить формирование значительного склонового и местного стока, — подчеркнули в Гидрометцентре.

Между тем управление ГСЧС в Ивано-Франковской области объявило в регионе штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погодных условий.

Страны Восточной и Центральной Европы уже несколько дней страдают от непогоды. Сильные наводнения зафиксированы в Польше, Чехии, Словакии и Румынии, а Австрию и Швейцарию замело снегом. В Румынии от наводнений погибли не менее четырех человек, а в Польше известно об одном погибшем. Сотни людей должны были покинуть свои дома.

Кроме этого, вблизи Варшавы зафиксировали торнадо, которое вызвало разрушение в ряде населенных пунктов.

В поселках Вержховина, Урбаново, Крушино и Божена Воля повреждены дома и транспортные средства. О пострадавших пока не сообщалось.

В Австрии в результате сильных ливней и наводнений сообщили о первой жертве, а в Чехии сотни тысяч человек остались без света.

Наводнение уже добралось до Вены, там в районе Пенцин из домов эвакуировали местных жителей.

Тем временем вся федеральная земля Нижняя Австрия объявлена зоной бедствия. Во время ликвидации последствий наводнения погиб спасатель.

В Вене были отменены многочисленные мероприятия. Среди них — Вахауский марафон, фестиваль и концерт и футбольный матч. Также во многих районах страны перекрыли дорогу.

Согласно расчетам, емкость водохранилища в Оттенштайне на реке Камп, притоке Дуная, будет исчерпана к обеду воскресенья — прогнозируется переполнение водохранилища.

Утром 15 сентября чешская энергетическая компания CEZ Distribution сообщила о катастрофическом состоянии в 11 районах на севере страны. Там без света осталось более 200 тыс человек.

Сложная ситуация в Румынии и Польше. Там тоже сообщили о погибших в результате наводнения.

Что известно об ухудшении погоды в Украине

В понедельник, 16 сентября, ожидается в большинстве западных, южных областей и в Крыму облачная с прояснениями погода и умеренные дожди.

Ночью в Карпатах, Прикарпатье и Одесщине местами возможны сильные дожди. На остальной территории переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19°, днем 23-28°; в западных областях ночью 10-15 °, днем 19-24 °, в Закарпатье и Прикарпатье 13-18 °.

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