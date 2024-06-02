Сильные ливни повлекли за собой масштабное подтопление улиц в Калининграде — видео

Российский Калининград принял всероссийскую эстафету ливней и подтоплений. 2 июня по улицам города невозможно проехать, потому что по ним текут настоящие реки.
Потоп в российском Калининграде: что известно
О чрезвычайном положении в городе сообщают как местные паблики, так и официальные ресурсы.
Калининград сильно подтопило после дождя. Много воды скопилось на Московском и Ленинском проспектах, улицах Гагарина, Черняховского, Пролетарской, Батальной и других. Она даже просачивается в салоны автомобилей!
Из-за непогоды заблокировано движение троллейбусов №1, №2, №7, а также трамваев №3 и №5. Некоторые автобусы сменили маршруты.
Из-за непогоды в Москве десятки автомобилей ушли под воду
На одной из улиц Москвы 31 мая дерево упало на стоящий на светофоре автомобиль, водитель и пассажир успели выскочить — никто не пострадал.
А в одном из жилых комплексов столицы РФ серьезно затопила подземная парковка и придомовая территория, десятки автомобилей ушли под воду.
Пока информации о пострадавших нет. Коммунальные службы разгребают последствия ненастья.
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