Сильные ливни повлекли за собой масштабное подтопление улиц в Калининграде — видео

Российский Калининград принял всероссийскую эстафету ливней и подтоплений. 2 июня по улицам города невозможно проехать, потому что по ним текут настоящие реки.

Потоп в российском Калининграде: что известно

О чрезвычайном положении в городе сообщают как местные паблики, так и официальные ресурсы.

Шел второй день лета. Сильные дожди шли. Местами в Калининграде даже выпал град. Ливни не справляются с таким потоком, некоторые улицы подтопило. Поделиться

Калининград сильно подтопило после дождя. Много воды скопилось на Московском и Ленинском проспектах, улицах Гагарина, Черняховского, Пролетарской, Батальной и других. Она даже просачивается в салоны автомобилей!

Из-за непогоды заблокировано движение троллейбусов №1, №2, №7, а также трамваев №3 и №5. Некоторые автобусы сменили маршруты.

Из-за непогоды в Москве десятки автомобилей ушли под воду

На одной из улиц Москвы 31 мая дерево упало на стоящий на светофоре автомобиль, водитель и пассажир успели выскочить — никто не пострадал.

А в одном из жилых комплексов столицы РФ серьезно затопила подземная парковка и придомовая территория, десятки автомобилей ушли под воду.

Пока информации о пострадавших нет. Коммунальные службы разгребают последствия ненастья.