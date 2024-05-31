После сильного ливня в Москве авто ушли под воду, а сильный ветер повалил деревья.

Из-за непогоды в Москве десятки автомобилей ушли под воду

На одной из улиц Москвы дерево упало на стоящий на светофоре автомобиль, водитель и пассажир успели выскочить – никто не пострадал.

А в одном из жилых комплексов столицы РФ серьезно затопила подземная парковка и придомовая территория, десятки автомобилей ушли под воду.

Пока информации о пострадавших нет. Коммунальные службы разгребают последствия ненастья.

Юг России страдает от мощного града

Южные регионы России накрыли мощный ливень и град.

В городе Черкесск местные жители обнародуют видео, на которых видны последствия мощного урагана с градом.

Там повалило деревья, кое-где стоят разбитые машины и стекло.

Отмечается, что там разбило стеклянную крышу в одном из ТЦ и обломками вокруг него. По предварительной информации, в этом регионе непогода нанесла значительный ущерб.

Недавно Россию засыпал сильный снегопад

Еще 4 мая некоторые российские регионы засыпали сильный снегопад. Иногда непогода настолько разыгралась и это привело к исчезновению электроэнергии и остановке движения по железной дороге, а также автодорогам.

На Урале фиксировали сильные снегопад, ветер и ледяной дождь, которые повлекли наибольшие повреждения за последние 20 лет. Отмечается, что иногда толщина снежного покрова достигала 15 сантиметров.

Местные энергокомпании массово жаловались на повреждения энергетических объектов, вызванные налипанием мокрого снега на провода, обледенением элементов ЛЭП и падением деревьев из-за резких порывов ветра.