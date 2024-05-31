Після сильної зливи у Москві авто пішли під воду, а сильний вітер повалив дерева.

Через негоду у Москві десятки автомобілів пішли під воду

На одній з вулиць Москви дерево впало на автомобіль, що стояв на світлофорі, водій та пасажир встигли вискочити – ніхто не постраждав.

А у одному з житлових комплексів столиці РФ серйозно затопило підземне паркування та прибудинкову територію, десятки автомобілів пішли під воду.

Наразі інформації про постраждалих немає. Комунальні служби розгрібають наслідки негоди.

Південь Росії потерпає від потужного граду

Південні регіони Росії накрила потужна злива та град.

У місті Черкеськ місцеві жителі оприлюднюють відео, на яких видно наслідки потужного урагану з градом.

Там повалило дерева, подекуди стоять побиті машини та скло.

Зазначається, що там розбило скляний дах в одному з ТЦ та уламками все навколо нього. За попередньою інформацією, у цьому регіоні негода завдала значних збитків.

Нещодавно Росію засипав сильний снігопад

Ще 4 травня деякі російські регіони засипав сильний снігопад. Подекуди негода настільки розігралася й це призвело до зникнення електроенергії та зупинки руху залізницею, а також автошляхами.

На Уралі фіксували сильні снігопад, вітер та льодяний дощ, які спричинили найбільші пошкодження за останні 20 років. Зазначається, що подекуди товщина снігового покриву досягала 15 сантиметрів.

Місцеві енергокомпанії масово скаржилися на пошкодження енергетичних об'єктів, спричинені налипанням мокрого снігу на дроти, обмерзанням елементів ЛЕП і падіння дерев через різкі пориви вітру.