Сильні зливи спричинили масштабне підтоплення вулиць у Калінінграді — відео

Російський Калінінград прийняв всеросійську естафету злив та підтоплень. 2 червня вулицями міста неможливо проїхати, бо по них течуть справжні ріки.

Потоп у російському Калінінграді: що відомо

Про надзвичайний стан у місті повідомляють як місцеві пабліки, так і офіційні ресурси.

Йшов другий день літа. Сильні дощі йшли. Місцями у Калінінграді навіть випав град. Зливи не справляються з таким потоком, деякі вулиці підтопило. Поширити

Калінінград сильно підтопило після дощу. Багато води скупчилося на Московському та Ленінському проспектах, вулицях Гагаріна, Черняховського, Пролетарській, Батальній та інших. Вона навіть просочується до салонів автомобілів!

Через негоду заблоковано рух тролейбусів №1, №2, №7, а також трамваїв №3 та №5. Деякі автобуси змінили маршрути.

Через негоду у Москві десятки автомобілів пішли під воду

На одній з вулиць Москви 31 травня дерево впало на автомобіль, що стояв на світлофорі, водій та пасажир встигли вискочити — ніхто не постраждав.

А у одному з житлових комплексів столиці РФ серйозно затопило підземне паркування та прибудинкову територію, десятки автомобілів пішли під воду.

Наразі інформації про постраждалих немає. Комунальні служби розгрібають наслідки негоди.