Країни Центральної та Східної Європи протягом кількох останніх днів сильно постраждали від потужних злив та повеней, спричинених ураганом “Борис”.

Що відомо про наслідки руйнівного урагану у країнах Центральної та Східної Європи

Зазначається, що найбільших руйнувань та збитків потужний ураган завдав Австрії, Чехії, Польщї, Румунії, Словаччинї та Угорщині.

Підкреслюється, що стихія забрала життя щонайменше 8 людей у країнах ЄС, є також зниклі безвісти. Низка населених пунктів опинилась під водою.

Зокрема, в Австрії від негоди найбільше постраждав регіон Нижня Австрія, де під час порятунку місцевих жителів від повені загинув один пожежник.

Ліквідувати наслідки урагану та спричиненої ним повені було залучено 25 тис рятувальників та працівників інших екстрених служб, а також близько 2,4 тис військових.

Найбільш критична ситуація внаслідок повеней виникла на річці Камп, де в районі міста Санкт-Пельтен стався прорив дамби.

У самій столиці Відні також напружена ситуація. Територія, що оточує Відень, була оголошена зоною лиха, місцева влада каже про "безпрецедентну екстремальну ситуацію".

При цьому річка Відень, яка зазвичай спокійно тече, перетворилася на стрімкий потік і затопила велосипедні доріжки та вулиці. Також затоплені колії деяких маршрутів метро, ​​частково призупинено роботу його двох ліній. Принаймні одна автомагістраль затоплена. Рух потягів в Австрії також сильно порушено.

У Польщі внаслідок стихійного лиха загинула щонайменше одна людина. За інформацією прем’єр-міністра Дональда Туска, з одного з найбільш постраждалих внаслідок повені міст Клодзко було евакуйовано 1 тис 600 людей.

Загалом, як зазначив Туск, 17 тис жителів залишились без світла. Частково супутникові зв’язки Starlink використовуються для підтримки сигналу мобільного телефону та підключення до Інтернету.

На південному заході країни повінь на річці Бяла прорвала дамби та укріплення в містах Глухолази та Ладек-Здруй. Для допомоги в рятувальних роботах у Вроцлаві був направлений гелікоптер.

Рух поїздів між Польщею та Чехією призупинено. Польсько-чеський прикордонний пункт Голковіце був закритий у суботу.

Інститут метеорології та водного господарства повідомив, що в польському місті Водзіслав-Шльонський прорвано дамбу. Потік води зруйнував щонайменше один будинок. У цьому ж населеному пункті обвалився міст.

У місті Ґлухолази, розташованому на південному заході, влада заявила, що місцева річка вийшла з берегів і затоплює місто.

У Чехії за 3 дні випала тримісячна норма опадів. Зниклими безвісти вважаються кілька людей.

Затоплені будинки в чеському місті Есеник. Воно повністю відрізане, адже під водою опинилися дороги та залізничні колії, вода зносить будинки.

Повінь у Чехії призвела до евакуації, зокрема в місті Опава до 10 тис людей із населення приблизно 56 тис осіб.

При цьому загалом 260 тис домогосподарств у по всій країні залишилися без електроенергії.

У Румунії внаслідок повені загинуло шестеро людей. У регіоні Галац на південному сході країни, в суботу вже знайшли чотири тіла, а у неділю повідомили про ще дві смерті.

Місто Липова, що на заході, закрито з усіх боків і наступна хвиля повені там ще очікується.

У Галаці постраждали понад 5 тис домогосподарств у 12 містах.

Що відомо про наслідки негоди в інших країнах Східної Європи

У Молдові з берегів вийшла річка Бик, що призвело до затоплення транспортного сполучення та підтоплення Кишинівського театру опери та балету.

Генеральний інспекторат поліції Молдови заявив про затоплення доріг в Кишиневі, в Страшенах, а також в Кантемирському та Леовському районах.

Без електрики опинилися 13 населених пунктів.

У Словаччині внаслідок потужних злив та повеней продовжує зростати рівень води на словацькій ділянці Дунаю.

В Угорщині на річковий острів Сігеткьоз надходить рекордна кількість води. Після опівночі в Будапешті було підвищено рівень тривоги щодо захисту від повеней.

З вівторка на острів Маргіт на Дунаї в Будапешті зможуть в’їжджати лише транспортні засоби, які беруть участь в обороні, також буде обмежено рух пішоходів.

У Німеччині затопило окремі вулиції у Баварії. Верхня Баварія, Нижня Баварія та Верхній Пфальц наразі найбільше постраждали.

Рівень води також підвищується на сході Німеччині, хоча ситуація там поки що менш критична.