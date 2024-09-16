В странах Восточной Европы ликвидируют последствия мощного циклона ― видео
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Проиcшествия
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В странах Восточной Европы ликвидируют последствия мощного циклона ― видео

Последствия наводнения в Румынии
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Источник:  РБК Украина

Страны Центральной и Восточной Европы в течение нескольких последних дней сильно пострадали от мощных ливней и наводнений, вызванных ураганом "Борис".

Главные тезисы

  • Ураган "Борис" принес сильные разрушения и жертвы в странах Восточной и Центральной Европы, вызвав массовые ливни и наводнения.
  • В результате стихийного бедствия погибли не менее 8 человек, сотни населенных пунктов оказались под водой, множество домов разрушено, а жители остались без света.
  • Главные пострадавшие страны ― Австрия, Чехия, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия. Власти привлекли тысячи спасателей и военных для ликвидации последствий урагана и наводнений.
  • Наводнения также затронули Молдову, Словакию, Венгрию и Германию, вызвав повышение уровня воды в реках.
  • Ситуация в странах Восточной Европы остается напряженной, требуя срочных мер и гуманитарной помощи для пострадавших от урагана "Борис".

Что известно о последствиях разрушительного урагана в странах Центральной и Восточной Европы

Отмечается, что наибольшие разрушения и ущерб мощный ураган нанес Австрии, Чехии, Польше, Румынии, Словакии и Венгрии.

Подчеркивается, что стихия унесла жизни не менее 8 человек в странах ЕС, есть также пропавшие без вести. Ряд населенных пунктов оказался под водой.

В частности, в Австрии от непогоды больше всего пострадал регион Нижняя Австрия, где при спасении местных жителей от наводнения погиб один пожарный.

Ликвидировать последствия урагана и вызванного им наводнения было привлечено 25 тыс. спасателей и работников других экстренных служб, а также около 2,4 тыс. военных.

Наиболее критическая ситуация в результате наводнений возникла на реке Камп, где в районе города Санкт-Пельтен произошел прорыв дамбы.

В самой столице Вены тоже напряженная ситуация. Окружающая Вена территория была объявлена зоной бедствия, местные власти говорят о "беспрецедентной экстремальной ситуации".

При этом река Вена, которая обычно спокойно течет, превратилась в стремительный поток и затопила велосипедные дорожки и улицы. Также затоплены пути некоторых маршрутов метро, ​​частично приостановлена ​​работа его двух линий. По крайней мере, одна автомагистраль затоплена. Движение поездов в Австрии также сильно возбуждено.

В Польше в результате стихийного бедствия погиб по меньшей мере один человек. По информации премьер-министра Дональда Туска, из одного из наиболее пострадавших в результате наводнения городов Клодзко было эвакуировано 1 тыс 600 человек.

В целом, как отметил Туск, 17 тыс. жителей остались без света. Частично спутниковые связи Starlink используются для поддержания сигнала мобильного телефона и подключения к Интернету.

На юго-западе страны наводнение на реке Бяла прорвало дамбы и укрепления в городах Глухолазы и Ладек-Здруй. Для помощи в спасательных работах во Вроцлаве был направлен вертолет.

Движение поездов между Польшей и Чехией приостановлено. Польско-чешский пограничный пункт Голковице был закрыт в субботу.

Институт метеорологии и водного хозяйства сообщил, что в польском городе Водзислав-Шленский прорвана дамба. Поток воды разрушил как минимум один дом. В этом же населенном пункте обрушился мост.

В городе Глухолазы, расположенном на юго-западе, власти заявили, что местная река вышла из берегов и затапливает город.

В Чехии за три дня выпала трехмесячная норма осадков. Пропавшими без вести числятся несколько человек.

Затоплены дома в чешском городе Есеник. Она полностью отрезана, ведь под водой оказались дороги и железнодорожные пути, вода сносит дома.

Наводнение в Чехии привело к эвакуации, в том числе в городе Опава до 10 тыс. человек из населения примерно 56 тыс. человек.

При этом в общей сложности 260 тыс домохозяйств по всей стране остались без электроэнергии.

В Румынии в результате наводнения погибли шесть человек. В регионе Галац на юго-востоке страны, в субботу уже обнаружили четыре тела, а в воскресенье сообщили о еще двух смертях.

Город Липова на западе закрыт со всех сторон и следующая волна наводнения там еще ожидается.

В Галаке пострадали более 5 тыс. домохозяйств в 12 городах.

Что известно о последствиях непогоды в других странах Восточной Европы

В Молдове из берегов вышла река Бык, что привело к затоплению транспортного сообщения и подтоплению Кишиневского театра оперы и балета.

Генеральный инспекторат полиции Молдовы заявил о затоплении дорог в Кишиневе, Страшенах, а также в Кантемирском и Леовском районах.

Без электричества оказались 13 населённых пунктов.

В Словакии в результате мощных ливней и наводнений продолжает расти уровень воды на словацком участке Дуная.

В Венгрии на речной остров Сигеткез поступает рекордное количество воды. После полуночи в Будапеште был повышен уровень тревоги по защите от наводнений.

Со вторника на остров Маргит на Дунае в Будапеште смогут въезжать только участвующие в обороне транспортные средства, также будет ограничено движение пешеходов.

В Германии затопило отдельные улицы в Баварии. Верхняя Бавария, Нижняя Бавария и Верхний Пфальц больше всего пострадали.

Уровень воды также повышается на востоке Германии, хотя ситуация там пока менее критична.

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