В венгерской столице Будапеште произошел разлив реки Дунай. В частности, вода уже добралась до здания венгерского парламента.
Главные тезисы
- Мощные наводнения в Будапеште вызваны аномальным теплом и циклоном, что привело к большому количеству осадков.
- Пик наводнения в столице Венгрии ожидается 21 сентября, предостерегают эксперты.
- Венгерские власти готовы к реагированию на паводок, есть меры безопасности.
- Эколог Олег Листопад объясняет, что аномальные ливни в Восточной и Центральной Европе связаны с циклоном и недостаточной готовностью властей к таким условиям.
- Страны Европейского Союза имеют механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации, включая аномально большое количество осадков.
Что известно о масштабном разливе Дуная в Будапеште
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже заявил, что пик наводнения ожидается в Будапеште 21 сентября.
Глава венгерского правительства также отменил выступление в Европарламенте несколько дней назад из-за масштабных наводнений в Венгрии.
Выйдя с берегов в Будапеште, Дунай затопил набережную, где расположено здание парламента Венгрии.
🇭🇺 The #Danube, which has overflowed its banks, has begun to #floodalert the streets of #Budapest. pic.twitter.com/xE7VDznCiI— News.Az (@news_az) September 19, 2024
Вода уже критически близко подошла к зданию и начинает затапливать парламент.
Вода затопила несколько других улиц столицы Венгрии.
По словам Орбана, несмотря на серьезность ситуации, у венгерских властей достаточно ресурсов для борьбы с паводком.
Что известно о причинах масштабных ливней и наводнений в Восточной и Центральной Европе
По словам эколога и эксперта Сети защиты национальных интересов АНТС Олега Листопада, аномальное тепло в начале осени в Украине и мощные наводнения в странах Восточной и Центральной Европы имеют четкое объяснение.
Ноябрь подчеркнул, что в обильных осадках в начале осени нет ничего чрезвычайного, однако ключевой вопрос заключается в том, готовы ли властные органы в странах к реагированию на эти погодные условия.
По его словам, чем большее количество влаги будет собираться в атмосфере, тем больше осадков будет выпадать одновременно.
Ноябрь подчеркнул, что страны Восточной и Центральной Европы накрыл циклон, что и спровоцировало выпадение такого количества осадков, которые привели к масштабным наводнениям.
Он также пояснил, что в странах ЕС существуют соответствующие красные линии на случай аномально большого количества осадков.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-