В венгерской столице Будапеште произошел разлив реки Дунай. В частности, вода уже добралась до здания венгерского парламента.

Что известно о масштабном разливе Дуная в Будапеште

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже заявил, что пик наводнения ожидается в Будапеште 21 сентября.

Глава венгерского правительства также отменил выступление в Европарламенте несколько дней назад из-за масштабных наводнений в Венгрии.

Выйдя с берегов в Будапеште, Дунай затопил набережную, где расположено здание парламента Венгрии.

Вода уже критически близко подошла к зданию и начинает затапливать парламент.

Вода затопила несколько других улиц столицы Венгрии.

По словам Орбана, несмотря на серьезность ситуации, у венгерских властей достаточно ресурсов для борьбы с паводком.

Что известно о причинах масштабных ливней и наводнений в Восточной и Центральной Европе

По словам эколога и эксперта Сети защиты национальных интересов АНТС Олега Листопада, аномальное тепло в начале осени в Украине и мощные наводнения в странах Восточной и Центральной Европы имеют четкое объяснение.

Ноябрь подчеркнул, что в обильных осадках в начале осени нет ничего чрезвычайного, однако ключевой вопрос заключается в том, готовы ли властные органы в странах к реагированию на эти погодные условия.

По его словам, чем большее количество влаги будет собираться в атмосфере, тем больше осадков будет выпадать одновременно.

Ноябрь подчеркнул, что страны Восточной и Центральной Европы накрыл циклон, что и спровоцировало выпадение такого количества осадков, которые привели к масштабным наводнениям.

Он также пояснил, что в странах ЕС существуют соответствующие красные линии на случай аномально большого количества осадков.