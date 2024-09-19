В Будапеште Дунай грозит затопить здание парламента Венгрии ― видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Будапеште Дунай грозит затопить здание парламента Венгрии ― видео

Разлив Дуная в Будапеште
Читати українською
Источник:  online.ua

В венгерской столице Будапеште произошел разлив реки Дунай. В частности, вода уже добралась до здания венгерского парламента.

Главные тезисы

  • Мощные наводнения в Будапеште вызваны аномальным теплом и циклоном, что привело к большому количеству осадков.
  • Пик наводнения в столице Венгрии ожидается 21 сентября, предостерегают эксперты.
  • Венгерские власти готовы к реагированию на паводок, есть меры безопасности.
  • Эколог Олег Листопад объясняет, что аномальные ливни в Восточной и Центральной Европе связаны с циклоном и недостаточной готовностью властей к таким условиям.
  • Страны Европейского Союза имеют механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации, включая аномально большое количество осадков.

Что известно о масштабном разливе Дуная в Будапеште

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже заявил, что пик наводнения ожидается в Будапеште 21 сентября.

Глава венгерского правительства также отменил выступление в Европарламенте несколько дней назад из-за масштабных наводнений в Венгрии.

Выйдя с берегов в Будапеште, Дунай затопил набережную, где расположено здание парламента Венгрии.

Вода уже критически близко подошла к зданию и начинает затапливать парламент.

Вода затопила несколько других улиц столицы Венгрии.

По словам Орбана, несмотря на серьезность ситуации, у венгерских властей достаточно ресурсов для борьбы с паводком.

Что известно о причинах масштабных ливней и наводнений в Восточной и Центральной Европе

По словам эколога и эксперта Сети защиты национальных интересов АНТС Олега Листопада, аномальное тепло в начале осени в Украине и мощные наводнения в странах Восточной и Центральной Европы имеют четкое объяснение.

Ноябрь подчеркнул, что в обильных осадках в начале осени нет ничего чрезвычайного, однако ключевой вопрос заключается в том, готовы ли властные органы в странах к реагированию на эти погодные условия.

По его словам, чем большее количество влаги будет собираться в атмосфере, тем больше осадков будет выпадать одновременно.

Ноябрь подчеркнул, что страны Восточной и Центральной Европы накрыл циклон, что и спровоцировало выпадение такого количества осадков, которые привели к масштабным наводнениям.

Он также пояснил, что в странах ЕС существуют соответствующие красные линии на случай аномально большого количества осадков.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Мощный циклон привел к масштабным наводнениям в странах ЕС
Наводнение в Европе
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Синоптики прогнозируют влияние циклона из ЕС на Украину
Ливень
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В странах Восточной Европы ликвидируют последствия мощного циклона ― видео
Последствия наводнения в Румынии

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?