Угорський лідер Віктор Орбан публічно розкритикував заяву свого політдиректора та близького радника Балажа Орбана, який нещодавно почав стверджувати, що Угорщина виграла б більше, якби не чинила опір радянському вторгненню 1956 року.

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Прем'єр-міністр Угорщини звернув увагу на те, що важливо говорити "дуже обережно і чітко" про такі чутливі питання.

Мій політичний директор зробив двозначну заяву. Це є помилкою, оскільки наше суспільство стоїть на основі революції 1956 року, виросло з неї, — виправдався Віктор Орбан. Поширити

За його словами, що, як і в минулому, Угорщина "завжди захищатиме себе".

Що важливо розуміти, Балаж Орбан спровокував масштабну хвилю обурення серед угорців своєю заявою про те, що Угорщина у 1956 році не стала б вести оборонну війну за прикладом України, оскільки це "безвідповідально".

Він (Зеленський — ред.) поставив свою країну в оборонну війну, стільки людей загинуло, стільки територій було втрачено. МИ могли б перемогти, а могли б і не перемогти, сусідні країни могли б бути з нами, а могли б бути проти нас, — сказав він. Поширити

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Балаж Орбан нещодавно також почав стверджувати, що його країна, мовляв, не бачить сенсу в російсько-українській війні.

Загинули сотні тисяч людей, втрачено сотні тисяч квадратних кілометрів території та знищено країну. Чому так? Ні за що. Війна ніколи не повинна була починатися або мала закінчитися раніше дипломатичними засобами. Усім було б набагато краще, — заявив радник угорського прем’єра. Поширити

Що важливо розуміти, ці заяви Балажа Орбана критики сприйняли як натяк на те, що у разі нападу Угорщина не стала б вести оборонну війну.