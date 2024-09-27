Це помилка. В Угорщині спалахнув скандал через заяви про Україну та СРСР

Угорський лідер Віктор Орбан публічно розкритикував заяву свого політдиректора та близького радника Балажа Орбана, який нещодавно почав стверджувати, що Угорщина виграла б більше, якби не чинила опір радянському вторгненню 1956 року.
Головні тези:
- Віктор Орбан розкритикував заяву свого політдиректора, визнавши, що вона була помилкою.
- Балаж Орбан викликав хвилю обурення в Угорщині своїми роздумами про війну РФ проти України.
- Заяви останнього сприйняли як натяк на можливість відмови Угорщини від оборонної війни у разі нападу.
Орбан розсварився з Орбаном через вторгнення СРСР
Прем'єр-міністр Угорщини звернув увагу на те, що важливо говорити "дуже обережно і чітко" про такі чутливі питання.
За його словами, що, як і в минулому, Угорщина "завжди захищатиме себе".
Що важливо розуміти, Балаж Орбан спровокував масштабну хвилю обурення серед угорців своєю заявою про те, що Угорщина у 1956 році не стала б вести оборонну війну за прикладом України, оскільки це "безвідповідально".
Що Орбан говорив про війну РФ проти України
Балаж Орбан нещодавно також почав стверджувати, що його країна, мовляв, не бачить сенсу в російсько-українській війні.
Що важливо розуміти, ці заяви Балажа Орбана критики сприйняли як натяк на те, що у разі нападу Угорщина не стала б вести оборонну війну.
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