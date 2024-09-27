Это ошибка. В Венгрии разгорелся скандал из-за заявлений об Украине и СССР
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Это ошибка. В Венгрии разгорелся скандал из-за заявлений об Украине и СССР

ОРбан
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Источник:  Reuters

Венгерский лидер Виктор Орбан публично раскритиковал заявление своего политдиректора и близкого советника Балажа Орбана, который недавно начал утверждать, что Венгрия выиграла больше, если бы не сопротивлялась советскому вторжению 1956 года.

Главные тезисы

  • Виктор Орбан подверг критике заявление своего политдиректора, признав, что оно было ошибкой.
  • Балаж Орбан вызвал волну возмущения в Венгрии своими размышлениями о войне РФ против Украины.
  • Заявления последнего восприняли как намек на возможность отказа Венгрии от оборонной войны в случае нападения.

Орбан рассорился с Орбаном из-за вторжения СССР

Премьер-министр Венгрии обратил внимание на то, что важно говорить "очень осторожно и четко" о таких чувствительных вопросах.

Мой политический директор сделал двузначное заявление. Это ошибка, поскольку наше общество стоит на основе революции 1956 года, выросло из нее, — оправдался Виктор Орбан.

По его словам, что, как и в прошлом, Венгрия "всегда будет защищать себя".

Что важно понимать, Балаж Орбан спровоцировал масштабную волну возмущения среди венгров своим заявлением о том, что Венгрия в 1956 году не стала бы вести оборонную войну по примеру Украины, поскольку это "безответственно".

Он (Зеленский — ред.) поставил свою страну в оборонную войну, столько людей погибло, столько территорий было потеряно. Мы могли бы победить, а могли бы и не победить, соседние страны могли бы быть с нами, а могли бы быть против нас, — сказал он.

Что Орбан говорил о войне РФ против Украины

Балаж Орбан недавно начал утверждать, что его страна, мол, не видит смысла в российско-украинской войне.

Погибли сотни тысяч человек, потеряны сотни тысяч квадратных километров территории и уничтожена страна. Почему? Ни за что. Война никогда не должна была начинаться или должна закончиться ранее дипломатическими средствами. Всем было бы гораздо лучше, — заявил советник венгерского премьера.

Что важно понимать, эти заявления Балажа Орбана критики восприняли как намек на то, что в случае нападения Венгрия не стала бы вести оборонную войну.

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