Венгерский лидер Виктор Орбан публично раскритиковал заявление своего политдиректора и близкого советника Балажа Орбана, который недавно начал утверждать, что Венгрия выиграла больше, если бы не сопротивлялась советскому вторжению 1956 года.
Главные тезисы
- Виктор Орбан подверг критике заявление своего политдиректора, признав, что оно было ошибкой.
- Балаж Орбан вызвал волну возмущения в Венгрии своими размышлениями о войне РФ против Украины.
- Заявления последнего восприняли как намек на возможность отказа Венгрии от оборонной войны в случае нападения.
Орбан рассорился с Орбаном из-за вторжения СССР
Премьер-министр Венгрии обратил внимание на то, что важно говорить "очень осторожно и четко" о таких чувствительных вопросах.
По его словам, что, как и в прошлом, Венгрия "всегда будет защищать себя".
Что важно понимать, Балаж Орбан спровоцировал масштабную волну возмущения среди венгров своим заявлением о том, что Венгрия в 1956 году не стала бы вести оборонную войну по примеру Украины, поскольку это "безответственно".
Что Орбан говорил о войне РФ против Украины
Балаж Орбан недавно начал утверждать, что его страна, мол, не видит смысла в российско-украинской войне.
Что важно понимать, эти заявления Балажа Орбана критики восприняли как намек на то, что в случае нападения Венгрия не стала бы вести оборонную войну.
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