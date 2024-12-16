Сійярто заблокував санкції ЄС щодо патріарха РПЦ Кирила та дипломата Небензі

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що заблокував включення патріарха РПЦ Кирила та постійного представника Росії при ООН Василія Небензю в санкційний список ЄС.

Сійярто “врятував” патріарха Кирила та Небензю від санкцій ЄС

Про це він сказав на пресконференції за підсумками зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу 16 грудня.

Сійярто пояснив, що не заблокував запровадження 15-го пакета санкцій ЄС проти Росії, тому що він передбачає виняток для Угорщини стосовно експорту продуктів переробки російської нафти.

Для нас це було важливо, і оскільки нам вдалось вилучити з цього пакета санкцій божевільні ідеї, ми не наклали вето на нього.

До таких "божевільних ідей" глава угорського МЗС відніс накладення санкцій на патріарха РПЦ Кирила, що через опозицію Будапешта блокується з 2022 року.

Я вважаю, що накладання санкцій на церковних лідерів і посадовців потрібно уникати за всяку ціну, бо якщо ми не зможемо говорити між собою за церковною лінією, буде втрачена остання надія на мир. Петер Сійярто Міністр закордонних справ Угорщини

Він також заявив, що ЄС планував накласти санкції на посла Росії в ООН Василія Небензю, й назвав це дивним, оскільки ООН — "це останній прихисток, де ведуться політичні консультації", й санкції "відрізали б ще один остаточний шлях до миру".

Рада ЄС ухвалила 15-ий пакет санкцій проти РФ

Рада ЄС 16 грудня ухвалила 15-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії, куди зокрема увійшли посадовці Північної Кореї та китайські постачальники комплектів для дронів.

У межах пакета ЄС наклав санкції на 54 людини та 30 організацій.

Ці заходи покликані протидіяти обходу санкцій через націленість на російський "тіньовий флот" та послабити російський військово-промисловий комплекс.