Великобритания расширила санкции против теневого флота РФ

Правительство Великобритании расширило список судов теневого флота РФ, на которые будут распространяться санкции за противозаконные попытки обойти введенные Западом ограничения на перевозку и продажу российской нефти.

Что известно о расширении Великобританией санкций против теневого флота РФ

Отмечается, что санкции были введены против 20 судов, пытавшихся обойти ограничения на продажу российской нефти.

Поскольку доходы от продажи нефти Путина продолжают подпитывать огонь его незаконной войны, украинские семьи переживают холодные, темные ночи, часто без отопления, света и электричества, подвергаясь постоянным ракетным атакам со стороны России, — отметил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. . Поделиться

Он отметил, что введение этих санкций усилит давление на и без того взорванную военную экономику кремлевского диктатора Владимира Путина.

Танкер теневого флота РФ

В число судов, попавших под санкции, входят Ocean Faye, Andaman Skies и Mianzimu, каждое из которых в этом году перевезло более 4 миллионов баррелей российской нефти.

Санкции ограничивают или запрещают их передвижение и доступ к некоторым британским портам.

Великобритания ввела санкции против более 100 судов, перевозящих российские энергоносители, включая 93 нефтяных танкера, больше, чем любая другая страна.

Западные страны ввели санкции против широкого круга судов, используемых Москвой для обхода ограничений на экспорт российской нефти и других грузов. Суда в теневом флоте не регулируются и не страхуются традиционными западными поставщиками.

Какую опасность представляют суда теневого флота РФ

По результатам прошедшего в Таллине саммита лидеров JEF, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция и Великобритания договорились противостоять использованию Россией теневого флота для перевозки собственной нефти в обход санкций.

Отмечается, что использование Россией теневого флота для продажи собственной нефти в обход западных санкций создает риск для окружающей среды, морской безопасности, международной морской торговли, а также международного морского судоходства.

В частности, в Керченском проливе затонули два российских танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" Во время сильного шторма волны пробили корпуса судов.

Как сообщают росСМИ, один из танкеров получил столь серьезные повреждения, что его практически разрезало пополам.