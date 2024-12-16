США ввели новые санкции против России и КНДР — кто в списках

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) 16 декабря ввело санкции против 9 человек и 7 организаций, оказывавших финансовую и военную поддержку КНДР. Также сегодня Госдепартамент США санкционировал три цели, связанных с программой баллистических ракет КНДР. Эти действия отражают эскалацию провокаций и враждебную военную позицию КНДР, которые обостряют глобальную напряженность и дестабилизируют региональный мир и безопасность.

США приняли новые санкции против России и КНДР

31 октября 2024 года КНДР провела первое с декабря 2023 года испытание межконтинентальной баллистической ракеты. 5 ноября 2024 года КНДР выпустила по меньшей мере семь баллистических ракет малой дальности у восточного побережья полуострова. . Доходы, полученные от иностранных работников и государственных организаций, подпитывают эти запуски и дальнейшее развитие программ ОМУ и баллистических ракет КНДР.

КНДР также предоставила России важную военную поддержку для войны против Украины. С октября она предоставила России более 11 тыс военных, которые сейчас тренируются для развертывания против Украины, и направила значительное количество ракет и боеприпасов российским военным для пополнения своих сокращающихся запасов.

Постоянные провокационные действия режима Ким Чен Ина, включая его последнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты и усиление военной поддержки России, подрывают стабильность в регионе и поддерживают продолжающуюся агрессию Путина в Украине. Соединенные Штаты остаются преданными уничтожению незаконных закупок и сетей содействия, разрешающих эту дестабилизирующую деятельность.

Кто оказался в новых санкционных списках

Golden Triangle Bank (GTB) — одно из крупнейших финансовых учреждений в специальной экономической зоне Расон КНДР. Как государственная компания правительства КНДР GTB используется иностранцами для обмена иностранной валюты на местную для использования в КНДР.

Korea Mandal Credit Bank (KMCB) — это финансовое учреждение со штаб-квартирой в Пхеньяне, поддерживающее сеть представителей, работающих по всему Китаю. KMCB способствовала закупке товаров для организаций, поддерживающих программу ОМУ КНДР.

Чоэ Чол Рёнг (Чоэ) является представителем корейской банковской корпорации Kwangson Banking Corporation (KKBC), включенной в список США, в Дандоне, Китай. В этом качестве Чхве участвовал в контрабанде наличных денег между Китаем и КНДР.

Ким Мэн Джин (Ким) является представителем указанного США Korea Daesong Bank (KDB) в Пекине, Китай. Ким является главным финансовым представителем КНДР и играет ключевую роль в содействии незаконной финансовой деятельности Пхеньяна за пределами КНДР.

Ри Чанг Хо (Ри) является главой Главного разведывательного бюро КНДР (RGB) и одним из генералов КНДР, который, как известно, сопровождает тысячи войск КНДР, направленных в Россию для поддержки войны России в Украине. Как глава RGB Ри занимался прибыльной деятельностью и привлекал средства в поддержку деятельности КНДР по оружию массового уничтожения.

Джу Чан Иль (Джу) является директором Департамента по пропаганде и агитации (PAD) Трудовой партии Кореи (WPK). PAD участвует или несет ответственность за цензуру правительства Северной Кореи, а также является основным агентством, ответственным за цензуру газет, так и за вещание.

Ким Йон Бок является старшим генералом Корейской народной армии, сопровождающим войска КНДР, направленными в Россию.

Пак Чон Чон (Пак) является вицеголовой Центральной военной комиссии WPK, базирующейся в КНДР. России.

Им Сон Джин (Им) — профессор физики в Университете Ким Ир Сена. Внесен в список в соответствии с EO 13810 как гражданин Северной Кореи, в том числе гражданин Северной Кореи, занимавшийся коммерческой деятельностью, приносящей доход правительству Северной Кореи или WPK.

Ким Геум Чхоль является президентом Военного университета имени Ким Ир Сена, главного военного учебного заведения КНДР.

Ро Кванг Чол (Ро) является действующим министром национальной обороны КНДР, который занял этот пост в октябре 2024 года.

Также в санкционный список США попали российские компании, поставляющие нефть в КНДР:

ООО «Восток Трейдинг» («Восток»), ООО «ДВ Инк» («ДВ Инк») и ООО «Новосибирскоблгаз» являются российскими внешнеторговыми компаниями, которые отправляли тысячи тонн нефти и газа в КНДР, начиная с 2022 года и продлевая по меньшей мере до апреля 2024 года.

АО «Сибрегионгаз» является материнской компанией в России и 100% владельцем ООО «Новосибирскоблгаз».

Okryu Trading Company (Okryu) — внешнеторговая компания КНДР, получившая тысячи тонн нефти из России. Okryu предназначен в соответствии с EO 13810 для работы в транспортной отрасли Северной Кореи.

В результате сегодняшнего действия все имущество и интересы в собственности указанных лиц, описанных выше, находящихся в Соединенных Штатах или во владении, или под контролем лиц из США, заблокированы.

Финансовые учреждения и другие лица, участвующие в определенных операциях или деятельности с попавшими под санкции юридическими и физическими лицами, могут подвергнуться санкциям или быть подвергнуты принудительному меру. Поделиться

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