Китай жестко отреагировал на новые санкции США
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Экономика
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Китай жестко отреагировал на новые санкции США

Флаги США и Китая
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Источник:  Reuters

Китай, в ответ на новые ограничения со стороны США в сфере полупроводников, со своей стороны ввел запрет на экспорт ключевых минералов, необходимых для изготовления передовой электроники.

Главные тезисы

  • Китай ввел запрет на экспорт ключевых минералов, необходимых для производства передовой электроники, в ответ на санкции США.
  • Запрещенные материалы, такие как галлий, германий и сурьма, играют важную роль в высокотехнологичных отраслях, и их отсутствие может вызвать перебои в цепочке поставок.
  • Китай доминирует на мировом рынке критических минералов, что делает его ключевым игроком в этой сфере и дает ему значительное влияние в международной экономике.
  • Экспорт галлия, германия и сурьмы из Китая в США был приостановлен, что может привести к ускорению внутреннего производства или поиску альтернативных поставщиков для смягчения шока от перебоев в цепочке поставок.
  • Галлий, германий и сурьма играют критическую роль в производстве полупроводников и других высокотехнологичных продуктов, поэтому решение вопроса с их поставками станет важной задачей для отрасли электроники и высоких технологий.

Китай и США уже начали торговую войну

Правительство КНР ввело полный запрет на продажу критически важных минералов, включая галлий, германий и сурьму, в США.

Хотя существующие ограничения на эти материалы действуют с прошлого года, обновленные меры значительно усиливают экспортный контроль.

Кроме этого, Китай усилил надзор за экспортом графита.

Китай прекратил экспорт критических минералов в США
Флаг Китая

Министерство торговли подчеркнуло, что "в принципе, экспорт галлия, германия, сурьмы и сверхтвердых материалов в США не будет разрешен".

Какие последствия могут вызвать ограничения Китая

Экспорт германия и галлия из Китая в США был приостановлен в начале этого года.

В 2022 году США были четвертым и пятым крупнейшим рынком сбыта этих материалов соответственно. Последние данные свидетельствуют о резком сокращении китайского экспорта сурьмы, с сентября упавшего на 97%. Влияние на рынок было значительным: с начала 2024 года цены на трубу выросли втрое.

Ожидается, что запрет нарушит работу американских отраслей, зависящих от этих материалов, в частности полупроводниковой и электронной промышленности.

Этот шаг может заставить страны ускорить внутреннее производство или найти альтернативных поставщиков, чтобы смягчить шок от перебоев в цепочке поставок.

Что известно о критической важности этих материалов в сфере производства высоких технологий

Галлий и Германий : Оба материала являются жизненно важными для производства полупроводников, а германий также используется в приборах ночного видения, волоконно-оптических кабелях и солнечных панелях.

Сурьма : Необходима для производства жидкокристаллических экранов, припоя и других приложений, включая потенциальное использование в военных целях.

Китай доминирует по объему поставок этих минералов среди всех других стран мира.

В 2023 году на страну приходилось 98,8% очищенного галлия и 59,2% очищенного германия в мире.

В прошлом году на Китай приходилось 48% мирового производства сурьмы.

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