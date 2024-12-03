Китай, в ответ на новые ограничения со стороны США в сфере полупроводников, со своей стороны ввел запрет на экспорт ключевых минералов, необходимых для изготовления передовой электроники.

Китай и США уже начали торговую войну

Правительство КНР ввело полный запрет на продажу критически важных минералов, включая галлий, германий и сурьму, в США.

Хотя существующие ограничения на эти материалы действуют с прошлого года, обновленные меры значительно усиливают экспортный контроль.

Кроме этого, Китай усилил надзор за экспортом графита.

Флаг Китая

Министерство торговли подчеркнуло, что "в принципе, экспорт галлия, германия, сурьмы и сверхтвердых материалов в США не будет разрешен".

Какие последствия могут вызвать ограничения Китая

Экспорт германия и галлия из Китая в США был приостановлен в начале этого года.

В 2022 году США были четвертым и пятым крупнейшим рынком сбыта этих материалов соответственно. Последние данные свидетельствуют о резком сокращении китайского экспорта сурьмы, с сентября упавшего на 97%. Влияние на рынок было значительным: с начала 2024 года цены на трубу выросли втрое.

Ожидается, что запрет нарушит работу американских отраслей, зависящих от этих материалов, в частности полупроводниковой и электронной промышленности.

Этот шаг может заставить страны ускорить внутреннее производство или найти альтернативных поставщиков, чтобы смягчить шок от перебоев в цепочке поставок.

Что известно о критической важности этих материалов в сфере производства высоких технологий

Галлий и Германий : Оба материала являются жизненно важными для производства полупроводников, а германий также используется в приборах ночного видения, волоконно-оптических кабелях и солнечных панелях.

Сурьма : Необходима для производства жидкокристаллических экранов, припоя и других приложений, включая потенциальное использование в военных целях.

Китай доминирует по объему поставок этих минералов среди всех других стран мира.

В 2023 году на страну приходилось 98,8% очищенного галлия и 59,2% очищенного германия в мире.

В прошлом году на Китай приходилось 48% мирового производства сурьмы.