Китай, в ответ на новые ограничения со стороны США в сфере полупроводников, со своей стороны ввел запрет на экспорт ключевых минералов, необходимых для изготовления передовой электроники.
Главные тезисы
- Китай ввел запрет на экспорт ключевых минералов, необходимых для производства передовой электроники, в ответ на санкции США.
- Запрещенные материалы, такие как галлий, германий и сурьма, играют важную роль в высокотехнологичных отраслях, и их отсутствие может вызвать перебои в цепочке поставок.
- Китай доминирует на мировом рынке критических минералов, что делает его ключевым игроком в этой сфере и дает ему значительное влияние в международной экономике.
- Экспорт галлия, германия и сурьмы из Китая в США был приостановлен, что может привести к ускорению внутреннего производства или поиску альтернативных поставщиков для смягчения шока от перебоев в цепочке поставок.
- Галлий, германий и сурьма играют критическую роль в производстве полупроводников и других высокотехнологичных продуктов, поэтому решение вопроса с их поставками станет важной задачей для отрасли электроники и высоких технологий.
Китай и США уже начали торговую войну
Правительство КНР ввело полный запрет на продажу критически важных минералов, включая галлий, германий и сурьму, в США.
Хотя существующие ограничения на эти материалы действуют с прошлого года, обновленные меры значительно усиливают экспортный контроль.
Кроме этого, Китай усилил надзор за экспортом графита.
Министерство торговли подчеркнуло, что "в принципе, экспорт галлия, германия, сурьмы и сверхтвердых материалов в США не будет разрешен".
Какие последствия могут вызвать ограничения Китая
Экспорт германия и галлия из Китая в США был приостановлен в начале этого года.
В 2022 году США были четвертым и пятым крупнейшим рынком сбыта этих материалов соответственно. Последние данные свидетельствуют о резком сокращении китайского экспорта сурьмы, с сентября упавшего на 97%. Влияние на рынок было значительным: с начала 2024 года цены на трубу выросли втрое.
Ожидается, что запрет нарушит работу американских отраслей, зависящих от этих материалов, в частности полупроводниковой и электронной промышленности.
Этот шаг может заставить страны ускорить внутреннее производство или найти альтернативных поставщиков, чтобы смягчить шок от перебоев в цепочке поставок.
Что известно о критической важности этих материалов в сфере производства высоких технологий
Галлий и Германий : Оба материала являются жизненно важными для производства полупроводников, а германий также используется в приборах ночного видения, волоконно-оптических кабелях и солнечных панелях.
Сурьма : Необходима для производства жидкокристаллических экранов, припоя и других приложений, включая потенциальное использование в военных целях.
Китай доминирует по объему поставок этих минералов среди всех других стран мира.
В 2023 году на страну приходилось 98,8% очищенного галлия и 59,2% очищенного германия в мире.
В прошлом году на Китай приходилось 48% мирового производства сурьмы.
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