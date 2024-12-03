Китай у відповідь на нові обмеження з боку США у сфері напівпровідників зі свого боку ввів заборону на експорт ключових мінералів, необхідних для виготовлення передової електроніки.

Китай та США вже почали торгову війну

Уряд КНР ввів повну заборону на продаж критично важливих мінералів, включаючи галій, германій та сурму, до США.

Хоча існуючі обмеження на ці матеріали діють з минулого року, оновлені заходи значно посилюють експортний контроль.

Окрім цього Китай посилив нагляд за експортом графіту.

Прапор Китаю

Міністерство торгівлі наголосило, що "в принципі, експорт галію, германію, сурми та надтвердих матеріалів до США не буде дозволений".

Які наслідки можуть викликати обмеження з боку Китаю

Експорт германію та галію з Китаю до США був припинений на початку цього року.

У 2022 році США були четвертим і п'ятим найбільшим ринком збуту цих матеріалів відповідно. Останні дані свідчать про різке скорочення китайського експорту сурми, який з вересня впав на 97%. Вплив на ринок був значним: з початку 2024 року ціни на сурму зросли втричі.

Очікується, що заборона порушить роботу американських галузей, які залежать від цих матеріалів, зокрема, напівпровідникової та електронної промисловості.

Цей крок може змусити країни прискорити внутрішнє виробництво або шукати альтернативних постачальників, щоб пом'якшити шок від перебоїв у ланцюжку поставок.

Що відомо про критичну важливість цих матеріалів у сфері виробництва високих технологій

Галій та Германій: Обидва матеріали є життєво важливими для виробництва напівпровідників, а германій також використовується у приладах нічного бачення, волоконно-оптичних кабелях та сонячних панелях.

Сурма: Необхідна для виробництва рідкокристалічних екранів, припою та інших застосувань, включаючи потенційне використання у військових цілях.

Китай домінує за обсягами поставок цих мінералів серед усіх інших країн світу.

У 2023 році на країну припадало 98,8% очищеного галію і 59,2% очищеного германію у світі.

У минулому році на Китай припадало 48% світового виробництва сурми.