Китайські банки посилили перевірки платежів з Індії, ОАЕ та Гонконгу у пошуках в них слідів російських компаній.

Що відомо про блокування китайськими банками платежів російських компаній

Як зазначають російські ЗМІ, провести оплату стає все складніше. Кредитні відомства аналізують відвантажувальні документи, напрямок поставок товарів,.

За словами комерційного директора компанії Імпаю Рус Олексія Розумовського, до цього аналогічні посилені перевірки були введені на перекази через Туреччину та країни СНД, однак наразі були поширені і на інші країни.

Представник "Опори Росії" в Китаї Ілона Горшенєва-Долунц підтвердила це. З її слів, банки вимагають, щоб товар відвантажувався саме в ту країну, звідки прийшли гроші.

Bank of China

За допомогою посилення контролю організації намагаються уникнути вторинних санкцій, пояснила гендиректор компанії Atvira, експерт-практик ЗЕД Катерина Кізевич.

Китайські банки "закручують гайки" перед приходом Дональда Трампа до влади, тому ситуація не покращиться у 2025 році, попередив гендиректор АТ "Перша Група" Олексій Порошин.

Він нагадав, що Трамп давно оголосив торговельну війну КНР і місцеві банки не ризикуватимуть, щоб не дати привід нової американської адміністрації для санкцій.

Російські компанії зіткнулися з блокуванням рахунків у великих китайських банках через те, що їхні юридичні адреси збігаються з адресами організацій, які перебувають під санкціями.

Що відомо про обмеження на грошові перекази з боку китайських банків

Насамперед йдеться про рішення великих китайських банків — Bank of China і Chouzhou Commercial.

Що важливо розуміти, рішення китайських банків є наслідком тиску з боку США та інших союзників України.