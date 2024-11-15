Великий банк Китаю створив нові серйозні проблеми для Росії

Один з найбільших китайських банків — Bank of China — почав дедалі частіше блокувати перекази в юанях із країн, які РФ використовує для закупівлі товарів.

Тиск Заходу на Китай все-таки працює

Такими даними поділилися представники російського бізнесу, юристи та консультанти, які говорили на умовах анонімності.

До прикладу, стало відомо, що компанії з ОАЕ не вдалося переказати юані з казахстанського банку "ЦентрКредит" у китайський Chouzhou Commercial.

Транзакцію було заблоковано Bank of China, який виступає банком-кореспондентом для казахстанської кредитної організації, повідомив заступник голови правового комітету Асоціації експортерів та імпортерів Владислав Донченко. Поширити

Що також важливо розуміти, ні директор, ні засновник компанії не мали формальних зв'язків з країною-агресоркою.

Журналістам також вдалося дізнатися, що банк Chouzhou тепер просить платити йому з Казахстану тільки з тих банків, з якими у нього є прямі кореспондентські відносини.

Ідентичні проблеми були зафіксовані під час переказу у КНР коштів із банків Грузії та Вірменії.

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У Росії по-своєму пояснюють рішення китайського банку

На останні подій оперативно відреагував секретар генради Російсько-азіатського союзу промисловців і підприємців Максим Спаський.

За його словами, у Bank of China найсерйозніший і найскладніший комплаєнс із китайських банків.

Тільки якась підозра на небезпеку — вони відразу не хочуть проводити платіж, — зазначив Спаський. Поширити

Він також додав, що "за несерйозні товари проходять платежі на невеликі регіональні банки".