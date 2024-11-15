Великий банк Китаю створив нові серйозні проблеми для Росії
Категорія
Економіка
Дата публікації

Великий банк Китаю створив нові серйозні проблеми для Росії

Bank of China
Джерело:  online.ua

Один з найбільших китайських банків — Bank of China — почав дедалі частіше блокувати перекази в юанях із країн, які РФ використовує для закупівлі товарів.

Головні тези:

  • Тиск міжнародної спільноти на КНР проявляється у надмірній обережності Bank of China.
  • Це може ускладнити фінансові операції між країнами.
  • Російські бізнесмени та експерти ведуть обговорення про можливі наслідки блокування переказів Bank of China для економічних відносин із країнами-партнерами.

Тиск Заходу на Китай все-таки працює

Такими даними поділилися представники російського бізнесу, юристи та консультанти, які говорили на умовах анонімності.

До прикладу, стало відомо, що компанії з ОАЕ не вдалося переказати юані з казахстанського банку "ЦентрКредит" у китайський Chouzhou Commercial.

Транзакцію було заблоковано Bank of China, який виступає банком-кореспондентом для казахстанської кредитної організації, повідомив заступник голови правового комітету Асоціації експортерів та імпортерів Владислав Донченко.

Що також важливо розуміти, ні директор, ні засновник компанії не мали формальних зв'язків з країною-агресоркою.

Журналістам також вдалося дізнатися, що банк Chouzhou тепер просить платити йому з Казахстану тільки з тих банків, з якими у нього є прямі кореспондентські відносини.

Ідентичні проблеми були зафіксовані під час переказу у КНР коштів із банків Грузії та Вірменії.

Фото: скриншот

У Росії по-своєму пояснюють рішення китайського банку

На останні подій оперативно відреагував секретар генради Російсько-азіатського союзу промисловців і підприємців Максим Спаський.

За його словами, у Bank of China найсерйозніший і найскладніший комплаєнс із китайських банків.

Тільки якась підозра на небезпеку — вони відразу не хочуть проводити платіж, — зазначив Спаський.

Він також додав, що "за несерйозні товари проходять платежі на невеликі регіональні банки".

Однак коли мовиться про постачання складного устаткування або електроніки, а платником виступає компанія з ОАЕ, Киргизстану або Казахстану, "сходяться всі карти".

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