Один з найбільших китайських банків — Bank of China — почав дедалі частіше блокувати перекази в юанях із країн, які РФ використовує для закупівлі товарів.
Головні тези:
- Тиск міжнародної спільноти на КНР проявляється у надмірній обережності Bank of China.
- Це може ускладнити фінансові операції між країнами.
- Російські бізнесмени та експерти ведуть обговорення про можливі наслідки блокування переказів Bank of China для економічних відносин із країнами-партнерами.
Тиск Заходу на Китай все-таки працює
Такими даними поділилися представники російського бізнесу, юристи та консультанти, які говорили на умовах анонімності.
До прикладу, стало відомо, що компанії з ОАЕ не вдалося переказати юані з казахстанського банку "ЦентрКредит" у китайський Chouzhou Commercial.
Що також важливо розуміти, ні директор, ні засновник компанії не мали формальних зв'язків з країною-агресоркою.
Журналістам також вдалося дізнатися, що банк Chouzhou тепер просить платити йому з Казахстану тільки з тих банків, з якими у нього є прямі кореспондентські відносини.
Ідентичні проблеми були зафіксовані під час переказу у КНР коштів із банків Грузії та Вірменії.
У Росії по-своєму пояснюють рішення китайського банку
На останні подій оперативно відреагував секретар генради Російсько-азіатського союзу промисловців і підприємців Максим Спаський.
За його словами, у Bank of China найсерйозніший і найскладніший комплаєнс із китайських банків.
Він також додав, що "за несерйозні товари проходять платежі на невеликі регіональні банки".
Однак коли мовиться про постачання складного устаткування або електроніки, а платником виступає компанія з ОАЕ, Киргизстану або Казахстану, "сходяться всі карти".
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