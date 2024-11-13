Україна отримала 1,35 млрд дол гранту від США

Куди спрямують новий грант від США

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, уряд США спрямував фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та у координації з Міністерством фінансів США, Державним департаментом США.

Ці кошти спрямують на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми.

Як зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко, пряма бюджетна підтримка від США з лютого 2022 року сягнула 28,2 млрд доларів.

Це — найбільша фінансова допомога Україні серед усіх країн світу. Надійне партнерство з США допомагає Уряду України зберігати фінансову стабільність та підтримувати громадян через надання основних державних послуг, таких як освіта та рятувальні служби, — зазначив Сергій Марченко. Поширити

У поточному році бюджетна підтримка від США передбачена у розмірі 7,8 млрд доларів, із яких вже мобілізовано 5,2 млрд доларів.

Що відомо про грант Україні від Світового банку

За інформацією Мінфіну, проєкт спрямований на часткове покриття видатків держбюджету, включно з реалізацією соціальних та гуманітарних програм, не пов’язаних зі сферою оборони.

Угода про грант передбачає залучення Україною траншу в рамках Проєкту PEACE in Ukraine.

1,35 млрд доларів США — грант від Сполучених Штатів Америки;

10,8 млн євро — кошти з Цільового фонду багатьох донорів зі співфінансування Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для Украї

Від початку повномасштабного вторгнення завдяки проєкту PEACE in Ukraine Мінфін залучив вже майже 28 млрд доларів США та понад 1,4 млрд євро бюджетної підтримки.

Представники Мінфіну зазначають, що кошти надійдуть до бюджету України вже найближчими днями.