Україна отримала 1,35 млрд дол гранту від США

США надали Україні 1,35 млрд дол безповоротної допомоги. Кошти отримає державний бюджет України
Головні тези:
- Україна отримала величезну безповоротну допомогу в розмірі 1,35 млрд доларів від США.
- Ці кошти будуть спрямовані на гуманітарні та соціальні програми для підтримки громадян та фінансову стабільність.
- Бюджетна підтримка від США вже сягнула 28,2 млрд доларів, що є найбільшою фінансовою допомогою Україні серед усіх країн світу.
- Новий грант від Сполучених Штатів Америки допомагає зберігати фінансову стабільність українському уряду та підтримувати основні державні послуги.
- Угода про грант передбачає залучення України до Проєкту PEACE in Ukraine та реалізацію соціальних та гуманітарних програм для українських громадян.
Куди спрямують новий грант від США
Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, уряд США спрямував фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та у координації з Міністерством фінансів США, Державним департаментом США.
Ці кошти спрямують на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми.
Як зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко, пряма бюджетна підтримка від США з лютого 2022 року сягнула 28,2 млрд доларів.
У поточному році бюджетна підтримка від США передбачена у розмірі 7,8 млрд доларів, із яких вже мобілізовано 5,2 млрд доларів.
Що відомо про грант Україні від Світового банку
За інформацією Мінфіну, проєкт спрямований на часткове покриття видатків держбюджету, включно з реалізацією соціальних та гуманітарних програм, не пов’язаних зі сферою оборони.
Угода про грант передбачає залучення Україною траншу в рамках Проєкту PEACE in Ukraine.
1,35 млрд доларів США — грант від Сполучених Штатів Америки;
10,8 млн євро — кошти з Цільового фонду багатьох донорів зі співфінансування Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для Украї
Від початку повномасштабного вторгнення завдяки проєкту PEACE in Ukraine Мінфін залучив вже майже 28 млрд доларів США та понад 1,4 млрд євро бюджетної підтримки.
Представники Мінфіну зазначають, що кошти надійдуть до бюджету України вже найближчими днями.
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