Украина получила 1,35 млрд долл. гранта от США

США предоставили Украине 1,35 млрд долл. безвозвратной помощи. Средства получит государственный бюджет Украины
Главные тезисы
- Украина получила 1,35 млрд долларов гранта от США для поддержки гуманитарных и социальных программ
- Это крупнейшая финансовая помощь Украине среди всех стран мира, обеспечивающая финансовую стабильность и основные государственные услуги
- Средства предоставлены через Агентство США по международному развитию (USAID) для координации с украинским Минфином и Госдепартаментом США
- В рамках Проекта PEACE in Ukraine эти средства помогут реализовать социальные и гуманитарные программы для украинских граждан
- Благодаря сотрудничеству с США Украина также получила поддержку от Всемирного банка на развитие экономики и улучшение условий жизни
Куда направят новый грант от США
Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, правительство США направило финансирование через Агентство США по международному развитию (USAID) и в координации с Министерством финансов США, Государственным департаментом США.
Эти средства будут направлены на приоритетные гуманитарные и социальные программы.
Как отметил министр финансов Украины Сергей Марченко, прямая бюджетная поддержка от США с февраля 2022 достигла 28,2 млрд долларов.
В текущем году бюджетная поддержка от США предусмотрена в размере 7,8 млрд. долларов, из которых уже мобилизовано 5,2 млрд. долларов.
Что известно о гранте Украины от Всемирного банка
По информации Минфина, проект направлен на частичное покрытие расходов госбюджета, включая реализацию социальных и гуманитарных программ, не связанных со сферой обороны.
Соглашение о гранте предусматривает привлечение Украиной транша в рамках Проекта PEACE in Ukraine.
1,35 млрд долларов США — грант от Соединенных Штатов Америки;
10,8 млн евро — средства из Целевого фонда многих доноров по софинансированию Программы Второй ссуды на политику развития в сфере экономического восстановления для Украины
С начала полномасштабного вторжения благодаря проекту PEACE in Ukraine Минфин привлек уже почти 28 млрд. долларов США и более 1,4 млрд. евро бюджетной поддержки.
Представители Минфина отмечают, что средства поступят в бюджет Украины уже в ближайшие дни.
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