Украина получила 1,35 млрд долл. гранта от США

Куда направят новый грант от США

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, правительство США направило финансирование через Агентство США по международному развитию (USAID) и в координации с Министерством финансов США, Государственным департаментом США.

Эти средства будут направлены на приоритетные гуманитарные и социальные программы.

Как отметил министр финансов Украины Сергей Марченко, прямая бюджетная поддержка от США с февраля 2022 достигла 28,2 млрд долларов.

Это крупнейшая финансовая помощь Украине среди всех стран мира. Надежное партнерство с США помогает правительству Украины сохранять финансовую стабильность и поддерживать граждан через предоставление основных государственных услуг, таких как образование и спасательные службы, — отметил Сергей Марченко. Поделиться

В текущем году бюджетная поддержка от США предусмотрена в размере 7,8 млрд. долларов, из которых уже мобилизовано 5,2 млрд. долларов.

Что известно о гранте Украины от Всемирного банка

По информации Минфина, проект направлен на частичное покрытие расходов госбюджета, включая реализацию социальных и гуманитарных программ, не связанных со сферой обороны.

Соглашение о гранте предусматривает привлечение Украиной транша в рамках Проекта PEACE in Ukraine.

1,35 млрд долларов США — грант от Соединенных Штатов Америки;

10,8 млн евро — средства из Целевого фонда многих доноров по софинансированию Программы Второй ссуды на политику развития в сфере экономического восстановления для Украины

С начала полномасштабного вторжения благодаря проекту PEACE in Ukraine Минфин привлек уже почти 28 млрд. долларов США и более 1,4 млрд. евро бюджетной поддержки.

Представители Минфина отмечают, что средства поступят в бюджет Украины уже в ближайшие дни.