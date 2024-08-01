Украина вскоре получит новый грант от США в размере 3,9 млрд долл

Украина в ближайшее время получит грант от США на 3,9 млрд дол. Министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Боб Сом подписали соответствующее соглашение

Что известно о новом транше США для Украины

Привлеченные средства будут направлены на выплаты заработной платы учителям, сотрудникам служб быстрого реагирования, работникам государственных органов, а также на поддержку первоочередных социальных расходов (выплаты пособий внутренне перемещенным лицам, малообеспеченным семьям и лицам с инвалидностью).

Это первый транш прямой бюджетной поддержки от Соединенных Штатов в 2024 году. Планируемый объем финансовой помощи от США на текущий год достигает 7,8 млрд долларов США.

Средства поступят через проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине". Проект является ключевым финансовым инструментом Всемирного банка для помощи Украине.

Через проект PEACE in Ukraine в госбюджет с июня 2022 уже привлечено более 25 млрд дол. Это соглашение увеличит объем бюджетной поддержки в пределах проекта до почти 30 млрд долл, из которых более 80% — средства от США.

Украина получит от ЕС почти 4,2 млрд евро

24 июля послы стран Европейского Союза утвердили транш Украины на 4,2 млрд евро по программе Ukraine Facility.

Утвердили первый транш в рамках Украинского плана Положения о кредитном фонде Ukraine Facility, открыв путь для перевода почти 4,2 млрд евро в поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины, — говорится в сообщении. Поделиться

✅ Today, Ambassadors adopted the first instalment under the Ukraine Plan of the Ukraine Facility Regulation, paving the way for the transfer of nearly €4.2 bn to support Ukraine's recovery, reconstruction, and modernisation. As a next step, the @EUCouncil will move ahead with a… pic.twitter.com/4XIG7iDMSl — Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024 (@HU24EU) July 24, 2024