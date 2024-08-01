Украина вскоре получит новый грант от США в размере 3,9 млрд долл

Украина в ближайшее время получит грант от США на 3,9 млрд дол. Министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Боб Сом подписали соответствующее соглашение
Главные тезисы
- Украина подписала соглашение с США на получение гранта в размере 3,9 млрд долларов на социальные нужды.
- Средства будут направлены на выплаты заработной платы учителям, службам быстрого реагирования и поддержку социальных расходов.
- Это первый транш прямой бюджетной поддержки от США в 2024 году, планируемый объем помощи достигает 7,8 млрд долларов.
- Украина также получит помощь от ЕС на сумму почти 4,2 млрд евро по программе Ukraine Facility на восстановление и модернизацию страны.
Что известно о новом транше США для Украины
Привлеченные средства будут направлены на выплаты заработной платы учителям, сотрудникам служб быстрого реагирования, работникам государственных органов, а также на поддержку первоочередных социальных расходов (выплаты пособий внутренне перемещенным лицам, малообеспеченным семьям и лицам с инвалидностью).
Это первый транш прямой бюджетной поддержки от Соединенных Штатов в 2024 году. Планируемый объем финансовой помощи от США на текущий год достигает 7,8 млрд долларов США.
Средства поступят через проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине". Проект является ключевым финансовым инструментом Всемирного банка для помощи Украине.
Через проект PEACE in Ukraine в госбюджет с июня 2022 уже привлечено более 25 млрд дол. Это соглашение увеличит объем бюджетной поддержки в пределах проекта до почти 30 млрд долл, из которых более 80% — средства от США.
Украина получит от ЕС почти 4,2 млрд евро
24 июля послы стран Европейского Союза утвердили транш Украины на 4,2 млрд евро по программе Ukraine Facility.
Следующим шагом станет утверждение этого решения о письменной процедуре, используемой для шагов, не требующих обсуждений.
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