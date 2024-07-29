США предоставит Украине новый пакет помощи на сумму 200 млн долл

29 июля США объявили о новом пакете безопасности для Украины в размере до 200 млн долл по программе специальных президентских полномочий.

США предоставит Украине новый пакет помощи

Об этом сообщил советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Голос Америки".

Пакет безопасности будет включать:

средства противовоздушной обороны,

артиллерийские боеприпасы HIMARS,

минометные снаряды,

противотанковые ракеты Javelin.

Министерство обороны США также оказывает долгосрочную поддержку через фонд Инициативы содействия безопасности Украины для усиления средств противовоздушной обороны, мощностей для ударов на дальнем расстоянии и противотанковых мощностей.

Что известно о новом пакете военной помощи Украине от США

Президент США Джо Байден 11 июля планирует объявить новый пакет военной помощи Украине на сумму в 225 млн долларов, в который войдет система ЗРК Patriot.

По словам двух американских чиновников в комментарии журналистам, Байден намерен объявить о новой помощи Украине во время встречи с президентом Владимиром Зеленским. Поделиться

По их словам, новый пакет будет включать в себя ЗРК Patriot, который необходим Украине для укрепления ее противовоздушной обороны от российской авиации.

Это уже вторая система Patriot, которую США предоставили Украине, и одна из нескольких, о которых Байден объявил на этой неделе на саммите НАТО.