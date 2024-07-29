По результатам переговоров премьер-министра Дениса Шмыгаля со спецпредставительницей США по экономическому восстановлению Пенни Прицкер было согласовано получение Украиной 3,9 млрд долларов.
Главные тезисы
- Украина получит 3,9 млрд долларов прямой бюджетной поддержки от США для финансирования Вооруженных сил и других критических нужд.
- Страны Большой семерки одобрят рамочное соглашение о выделении Украине 50 млрд долларов кредита под залог за счет доходов от замороженных активов РФ.
- Премьер-министр Шмыгаль подчеркнул важность получения финансовой помощи уже с 2025 года и обсудил перспективы развития страны.
- Украина благодарна за планируемые 7,85 млрд долларов прямой бюджетной поддержки от США, часть средств ожидается в этом году.
- Работа активно ведется по урегулированию технических и юридических аспектов для получения кредита от G7, что должно стать важным шагом в экономическом восстановлении Украины.
Что известно о финансовой помощи Украине от США
Шмыгаль, в частности, поблагодарил США за поддержку решения о выделении странами Большой семерки 50 млрд долларов кредита Украине под покрытие за счет доходов от замороженных активов РФ.
Премьер-министр отметил, что Украине важно получить эти средства уже с 2025 г. для финансирования Вооруженных сил и других критических потребностей.
Кроме этого, во время встречи Шмыгаля с госпожой Прицкер обсуждалась работа мультидонорской координационной платформы.
По его словам, сейчас внедряется системный подход в финансировании проектов экономического восстановления. В частности, прошло первое заседание Стратегического инвестиционного совета при правительстве Украины.
Что известно о сроках получения Украиной 50 млрд долларов кредита от G7
В ближайшие месяцы страны Большой семерки одобрят рамочное соглашение о выделении Украине кредита в размере 50 млрд долларов под залог за счет доходов от замороженных активов РФ.
По словам еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони, в среду, 24 июля, была проведена встреча министров G7 по этому вопросу.
Еврокомиссар подчеркнул, что по результатам этой встречи был достигнут значительный прогресс в урегулировании технических и юридических аспектов выделения Украине этого кредита.
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