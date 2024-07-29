США предоставят Украине 3,9 млрд долларов прямой бюджетной поддержки — известны сроки
Категория
Экономика
Дата публикации

США предоставят Украине 3,9 млрд долларов прямой бюджетной поддержки — известны сроки

Денис Шмыгаль
Пенни Прицкер и Денис Шмыгаль
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По результатам переговоров премьер-министра Дениса Шмыгаля со спецпредставительницей США по экономическому восстановлению Пенни Прицкер было согласовано получение Украиной 3,9 млрд долларов.

Главные тезисы

  • Украина получит 3,9 млрд долларов прямой бюджетной поддержки от США для финансирования Вооруженных сил и других критических нужд.
  • Страны Большой семерки одобрят рамочное соглашение о выделении Украине 50 млрд долларов кредита под залог за счет доходов от замороженных активов РФ.
  • Премьер-министр Шмыгаль подчеркнул важность получения финансовой помощи уже с 2025 года и обсудил перспективы развития страны.
  • Украина благодарна за планируемые 7,85 млрд долларов прямой бюджетной поддержки от США, часть средств ожидается в этом году.
  • Работа активно ведется по урегулированию технических и юридических аспектов для получения кредита от G7, что должно стать важным шагом в экономическом восстановлении Украины.

Что известно о финансовой помощи Украине от США

Шмыгаль, в частности, поблагодарил США за поддержку решения о выделении странами Большой семерки 50 млрд долларов кредита Украине под покрытие за счет доходов от замороженных активов РФ.

Премьер-министр отметил, что Украине важно получить эти средства уже с 2025 г. для финансирования Вооруженных сил и других критических потребностей.

Кроме этого, во время встречи Шмыгаля с госпожой Прицкер обсуждалась работа мультидонорской координационной платформы.

Украина благодарна за 7,85 млрд. долларов прямой бюджетной поддержки, которая должна поступить от США в этом году. Первые 3,9 млрд долларов ожидаем уже в ближайшие недели, - отметил Шмыгаль.

По его словам, сейчас внедряется системный подход в финансировании проектов экономического восстановления. В частности, прошло первое заседание Стратегического инвестиционного совета при правительстве Украины.

В течение двух месяцев планируем утвердить список публичных инвестиционных проектов на 2025 год и передать его партнерам, – подчеркнул глава правительства.

Что известно о сроках получения Украиной 50 млрд долларов кредита от G7

В ближайшие месяцы страны Большой семерки одобрят рамочное соглашение о выделении Украине кредита в размере 50 млрд долларов под залог за счет доходов от замороженных активов РФ.

По словам еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони, в среду, 24 июля, была проведена встреча министров G7 по этому вопросу.

Еврокомиссар подчеркнул, что по результатам этой встречи был достигнут значительный прогресс в урегулировании технических и юридических аспектов выделения Украине этого кредита.

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