По результатам переговоров премьер-министра Дениса Шмыгаля со спецпредставительницей США по экономическому восстановлению Пенни Прицкер было согласовано получение Украиной 3,9 млрд долларов.

Что известно о финансовой помощи Украине от США

Шмыгаль, в частности, поблагодарил США за поддержку решения о выделении странами Большой семерки 50 млрд долларов кредита Украине под покрытие за счет доходов от замороженных активов РФ.

Премьер-министр отметил, что Украине важно получить эти средства уже с 2025 г. для финансирования Вооруженных сил и других критических потребностей.

Кроме этого, во время встречи Шмыгаля с госпожой Прицкер обсуждалась работа мультидонорской координационной платформы.

Украина благодарна за 7,85 млрд. долларов прямой бюджетной поддержки, которая должна поступить от США в этом году. Первые 3,9 млрд долларов ожидаем уже в ближайшие недели, - отметил Шмыгаль. Поделиться

По его словам, сейчас внедряется системный подход в финансировании проектов экономического восстановления. В частности, прошло первое заседание Стратегического инвестиционного совета при правительстве Украины.

В течение двух месяцев планируем утвердить список публичных инвестиционных проектов на 2025 год и передать его партнерам, – подчеркнул глава правительства. Поделиться

Что известно о сроках получения Украиной 50 млрд долларов кредита от G7

В ближайшие месяцы страны Большой семерки одобрят рамочное соглашение о выделении Украине кредита в размере 50 млрд долларов под залог за счет доходов от замороженных активов РФ.

По словам еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони, в среду, 24 июля, была проведена встреча министров G7 по этому вопросу.

Еврокомиссар подчеркнул, что по результатам этой встречи был достигнут значительный прогресс в урегулировании технических и юридических аспектов выделения Украине этого кредита.