За результатами переговорів прем'єр-міністра Дениса Шмигаля зі спецпредставницею США з питань економічного відновлення Пенні Пріцкер було узгоджено отримання Україною 3,9 млрд доларів.

Що відомо про фінансову допомогу Україні від США

Шмигаль, зокрема, подякував США за підтримку рішення щодо виділення країнами Великої сімки 50 млрд доларів кредиту Україні під покриття за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Прем’єр-міністр зазначив, що Україні важливо отримати ці кошти вже з 2025 року для фінансування Збройних сил та інших критичних потреб.

Окрім цього під час зустрічі Шмигаля з пані Пріцкер обговорювалась робота мультидонорської координаційної платформи.

Україна вдячна за 7,85 млрд доларів прямої бюджетної підтримки, яка має надійти від США цього року. Перші 3,9 млрд доларів очікуємо вже найближчими тижнями, - зазначив Шмигаль. Поширити

За його словами, зараз запроваджується системний підхід у фінансуванні проектів економічного відновлення. Зокрема, відбулося перше засідання Стратегічної інвестиційної ради при уряді України.

Протягом двох місяців плануємо затвердити список публічних інвестиційних проектів на 2025 рік та передати його партнерам, - підкреслив очільник уряду. Поширити

Що відомо про терміни отримання Україною 50 млрд доларів кредиту від G7

Протягом найближчих місяців країни Великої сімки схвалять рамкову угоду про виділення Україні кредиту у розмірі 50 млрд доларів під заставу за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

За словами єврокомісара з питань економіки Паоло Джентілоні, в середу, 24 липня, була проведена зустріч міністрів G7 з цього питання.

Єврокомісар підкреслив, що за результатами цієї зустрічі було досягнуто значного прогресу у врегулюванні технічних та юридичних аспектів щодо виділення Україні цього кредиту.