За результатами переговорів прем'єр-міністра Дениса Шмигаля зі спецпредставницею США з питань економічного відновлення Пенні Пріцкер було узгоджено отримання Україною 3,9 млрд доларів.
Головні тези:
- Україна отримає перший транш прямої бюджетної підтримки від США на суму 3,9 млрд доларів.
- Прем'єр-міністр Шмигаль підкреслив важливість отримання цих коштів для фінансування Збройних сил та інших критичних потреб вже з 2025 року.
- Україна планує отримати від США 7,85 млрд доларів прямої бюджетної підтримки, що стане значним кроком у розвитку країни.
- Країни Великої сімки схвалять рамкову угоду про виділення Україні кредиту у розмірі 50 млрд доларів під заставу за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
- За словами єврокомісара, досягнуто важливий прогрес у врегулюванні технічних та юридичних аспектів для виділення Україні кредиту від G7.
Що відомо про фінансову допомогу Україні від США
Шмигаль, зокрема, подякував США за підтримку рішення щодо виділення країнами Великої сімки 50 млрд доларів кредиту Україні під покриття за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
Прем’єр-міністр зазначив, що Україні важливо отримати ці кошти вже з 2025 року для фінансування Збройних сил та інших критичних потреб.
Окрім цього під час зустрічі Шмигаля з пані Пріцкер обговорювалась робота мультидонорської координаційної платформи.
За його словами, зараз запроваджується системний підхід у фінансуванні проектів економічного відновлення. Зокрема, відбулося перше засідання Стратегічної інвестиційної ради при уряді України.
Що відомо про терміни отримання Україною 50 млрд доларів кредиту від G7
Протягом найближчих місяців країни Великої сімки схвалять рамкову угоду про виділення Україні кредиту у розмірі 50 млрд доларів під заставу за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
За словами єврокомісара з питань економіки Паоло Джентілоні, в середу, 24 липня, була проведена зустріч міністрів G7 з цього питання.
Єврокомісар підкреслив, що за результатами цієї зустрічі було досягнуто значного прогресу у врегулюванні технічних та юридичних аспектів щодо виділення Україні цього кредиту.
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