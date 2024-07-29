США нададуть Україні новий пакет допомоги на суму 200 млн дол
Категорія
Політика
Дата публікації

США нададуть Україні новий пакет допомоги на суму 200 млн дол

США та Україна
Read in English
Джерело:  Голос Америки

29 липня США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України у розмірі до 200 млн за програмою спеціальних президентських повноважень.

Головні тези:

  • США виділять Україні пакет безпекової допомоги на суму до 200 млн дол.
  • В рамках пакета допомоги передбачено надання засобів протиповітряної оборони, артилерійських боєприпасів та іншого військового обладнання.
  • Надання допомоги Україні спрямоване на зміцнення її обороноздатності та протидію російській агресії.

США нададуть Україні новий пакет безпекової допомоги

Про це повідомив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє “Голос Америки”.

Безпекова допомога включатиме:

  • засоби протиповітряної оборони,

  • артилерійські боєприпаси HIMARS,

  • мінометні снаряди,

  • протитанкові ракети Javelin.

Міністерство оборони США також надає довгострокову підтримку через фонд Ініціативи сприяння безпеці України для посилення засобів протиповітряної оборони, потужностей для ударів на дальній відстані та протитанкових потужностей.

Що відомо про новий пакет військової допомоги Україні від США

Президент США Джо Байден 11 липня планує оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму у 225 млн доларів, до якого увійде система ЗРК Patriot. 

За словами двох американських посадовців у коментарі журналістам видання, Байден має намір оголосити про нову допомогу Україні під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

За їх словами, новий пакет включатиме ЗРК Patriot, який необхідний Україні для зміцнення її протиповітряної оборони від російської авіації.

Зазначається, що це вже друга система Patriot, яку США надали Україні, і є однією з кількох, про які Байден оголосив цього тижня на саміті НАТО.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
США у новому пакеті допомоги нададуть Україні нанодрони Black Hornet
США у новому пакеті допомоги нададуть Україні нанодрони Black Hornet
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
США нададуть Україні 3,9 млрд доларів безповоротної допомоги
Денис Шмигаль
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
США нададуть Україні 3,9 млрд доларів прямої бюджетної підтримки — відомі терміни
Денис Шмигаль
Пенні Пріцкер та Денис Шмигаль

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?