США нададуть Україні новий пакет допомоги на суму 200 млн дол

29 липня США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України у розмірі до 200 млн за програмою спеціальних президентських повноважень.

США нададуть Україні новий пакет безпекової допомоги

Про це повідомив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє “Голос Америки”.

Безпекова допомога включатиме:

засоби протиповітряної оборони,

артилерійські боєприпаси HIMARS,

мінометні снаряди,

протитанкові ракети Javelin.

Міністерство оборони США також надає довгострокову підтримку через фонд Ініціативи сприяння безпеці України для посилення засобів протиповітряної оборони, потужностей для ударів на дальній відстані та протитанкових потужностей.

Що відомо про новий пакет військової допомоги Україні від США

Президент США Джо Байден 11 липня планує оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму у 225 млн доларів, до якого увійде система ЗРК Patriot.

За словами двох американських посадовців у коментарі журналістам видання, Байден має намір оголосити про нову допомогу Україні під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Поширити

За їх словами, новий пакет включатиме ЗРК Patriot, який необхідний Україні для зміцнення її протиповітряної оборони від російської авіації.

Зазначається, що це вже друга система Patriot, яку США надали Україні, і є однією з кількох, про які Байден оголосив цього тижня на саміті НАТО.