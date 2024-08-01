Україна невдовзі отримає новий грант від США в розмірі 3,9 млрд дол

Україна найближчим часом отримає грант від США на 3,9 млрд дол. Міністр фінансів України Сергій Марченко і регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Боб Сом підписали відповідну угоду
Головні тези:
- Україна отримає грант від США на 3,9 млрд доларів для підтримки соціальних програм і зарплатні виплати.
- Перший транш прямої бюджетної підтримки від США у 2024 році становитиме 7,8 млрд доларів.
- Допомога від США та ЄС є ключовим фінансовим інструментом для допомоги Україні у стабілізації державних фінансів.
- Затвердження траншів від ЄС та США відкриє нові можливості для відновлення та підтримки економічного розвитку України.
Що відомо про новий транш США для України
Залучені кошти буде спрямовано на виплати заробітної плати вчителям, співробітникам служб швидкого реагування, працівникам державних органів, а також на підтримку першочергових соціальних видатків (виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим сім’ям та особам з інвалідністю).
Це — перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Запланований обсяг фінансової допомоги від США на поточний рік сягає 7,8 млрд доларів США.
Кошти надійдуть через проєкт “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні”. Проєкт є ключовим фінансовим інструментом Світового банку для допомоги Україні.
Через проєкт PEACE in Ukraine до держбюджету з червня 2022 року вже залучено понад 25 млрд дол. Ця угода збільшить обсяг бюджетної підтримки в межах проєкту до майже 30 млрд дол, з яких понад 80% — кошти від США
Україна отримає від ЄС майже 4,2 млрд євро
24 липня посли країн Європейського Союзу затвердили транш України на 4,2 млрд євро за програмою Ukraine Facility.
Наступним кроком стане затвердження цього рішення щодо письмової процедури, яка використовується для кроків, які не потребують обговорень.
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