50 млн евро на бизнес-кредиты. Украина получит грант от Германии

Эти средства помогают украинскому правительству продолжать финансировать одну из наиболее успешных программ поддержки бизнеса – программу льготного кредитования "5-7-9".

Украина ожидает помощи Германии

Кабмин на заседании 24 ноября принял решение, позволяющее привлечь грант от Германии на сумму почти 2 млрд грн (50 млн евро) для поддержки экономики.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль в Facebook.

Эти средства помогают правительству продолжать финансировать одну из наиболее успешных программ поддержки бизнеса – программу льготного кредитования "5-7-9", – рассказал Шмыгаль. Поделиться

Он напомнил, что на этой неделе ЕС предоставил Украине очередной транш макрофинансовой помощи на сумму 1,5 млрд евро. Также в госбюджет поступило 400 млн долл от Великобритании через трастовый фонд Всемирного банка.

Эти средства, по его словам, государство направляет на социальные выплаты, пенсии, зарплаты врачам и учителям, критические нужды.

Украинцам повысят пенсии

Украинцам должны перечислить пенсионные выплаты в 2024 году. Индексация пенсий запланирована на март.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на последнем заседании правительства,

Социальные расходы бюджета составят 470 млрд грн. Это на 25 млрд грн больше, чем в текущем году. В марте планируем провести индексацию пенсий, – сказал он. Поделиться

Глава Кабмина добавил, что правительство увеличивает размер программы субсидий.

В следующем году выделяем на это 50 млрд грн, что на 12 млрд грн больше, чем в текущем году. Увеличиваем программу поддержки малоимущих семей. Почти вдвое увеличиваем расходы на социальную защиту лиц с инвалидностью, – сказал Шмыгаль. Поделиться

Премьер отметил, что впервые выделяется 1 млрд грн. на развитие социальных услуг.