50 млн евро на бизнес-кредиты. Украина получит грант от Германии

Эти средства помогают украинскому правительству продолжать финансировать одну из наиболее успешных программ поддержки бизнеса – программу льготного кредитования "5-7-9".
Украина ожидает помощи Германии
Кабмин на заседании 24 ноября принял решение, позволяющее привлечь грант от Германии на сумму почти 2 млрд грн (50 млн евро) для поддержки экономики.
Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль в Facebook.
Он напомнил, что на этой неделе ЕС предоставил Украине очередной транш макрофинансовой помощи на сумму 1,5 млрд евро. Также в госбюджет поступило 400 млн долл от Великобритании через трастовый фонд Всемирного банка.
Эти средства, по его словам, государство направляет на социальные выплаты, пенсии, зарплаты врачам и учителям, критические нужды.
Украинцам повысят пенсии
Украинцам должны перечислить пенсионные выплаты в 2024 году. Индексация пенсий запланирована на март.
Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на последнем заседании правительства,
Глава Кабмина добавил, что правительство увеличивает размер программы субсидий.
Премьер отметил, что впервые выделяется 1 млрд грн. на развитие социальных услуг.
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