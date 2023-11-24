50 млн євро на бізнес-кредити. Україна отримає грант від Німеччини

Ці кошти допомагають українському уряду продовжувати фінансувати одну з найбільш успішних програм підтримки бізнесу – програму пільгового кредитування "5-7-9”.
Україна очікує на допомогу Німеччини
Кабмін на засіданні 24 листопада ухвалив рішення, яке дозволить залучити грант від Німеччини на суму майже 2 млрд грн (50 млн євро) для підтримки економіки.
Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль у Facebook.
Він нагадав, що цього тижня ЄС надав Україні черговий транш макрофінансової допомоги на суму 1,5 млрд євро. Також до держбюджету надійшло 400 млн дол від Великої Британії через трастовий фонд Світового банку.
Ці кошти, за його словами, держава направляє на соціальні виплати, пенсії, зарплати лікарям і вчителям, на критичні потреби.
Українцям підвищать пенсії
Українцям мають перерахувати пенсійні виплати в 2024 році. Індексація пенсій запланована на березень.
Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на останньому засіданні уряду,
Глава Кабміну додав, що уряд збільшують розмір програми субсидій.
Прем'єр зазначив, що вперше виділяється 1 млрд грн на розвиток соціальних послуг.
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