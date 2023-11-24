50 млн євро на бізнес-кредити. Україна отримає грант від Німеччини
Категорія
Економіка
Дата публікації

50 млн євро на бізнес-кредити. Україна отримає грант від Німеччини

Денис Шмигаль
Прапори Німеччини та України

Ці кошти допомагають українському уряду продовжувати фінансувати одну з найбільш успішних програм підтримки бізнесу – програму пільгового кредитування "5-7-9”.

Україна очікує на допомогу Німеччини

Кабмін на засіданні 24 листопада ухвалив рішення, яке дозволить залучити грант від Німеччини на суму майже 2 млрд грн (50 млн євро) для підтримки економіки.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль у Facebook.

Ці кошти допомагають уряду продовжувати фінансувати одну з найбільш успішних програм підтримки бізнесу - програму пільгового кредитування "5-7-9”, – розповів Шмигаль.

Він нагадав, що цього тижня ЄС надав Україні черговий транш макрофінансової допомоги на суму 1,5 млрд євро. Також до держбюджету надійшло 400 млн дол від Великої Британії через трастовий фонд Світового банку.

Ці кошти, за його словами, держава направляє на соціальні виплати, пенсії, зарплати лікарям і вчителям, на критичні потреби.

Українцям підвищать пенсії

Українцям мають перерахувати пенсійні виплати в 2024 році. Індексація пенсій запланована на березень.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на останньому засіданні уряду,

Соціальні видатки бюджету складуть 470 млрд грн. Це на 25 млрд грн більше, ніж цього року. У березні плануємо провести індексацію пенсій, – сказав він.

Глава Кабміну додав, що уряд збільшують розмір програми субсидій.

Наступного року виділяємо на це 50 млрд грн, що на 12 млрд грн більше, ніж цього року. Збільшуємо програму підтримки малозабезпечених сімей. Майже вдвічі збільшуємо витрати на соціальний захист осіб з інвалідністю, ‒ сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що вперше виділяється 1 млрд грн на розвиток соціальних послуг.

Це вкладається в нашу реформу соціального переходу, коли держава формує здатність людей самим себе забезпечувати, – підсумував він.

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