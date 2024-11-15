Большой банк Китая создал новые серьезные проблемы для России
Категория
Экономика
Дата публикации

Большой банк Китая создал новые серьезные проблемы для России

Bank of China
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Источник:  online.ua

Один из крупнейших китайских банков — Bank of China — начал все чаще блокировать переводы в юанях из стран, используемых РФ для закупки товаров.

Главные тезисы

  • Давление международного сообщества на КНР проявляется в чрезмерной осторожности Bank of China.
  • Это может затруднить финансовые операции между странами.
  • Российские бизнесмены и эксперты обсуждают возможные последствия блокирования переводов Bank of China для экономических отношений со странами-партнерами.

Давление Запада на Китай все-таки работает

Такими данными поделились представители российского бизнеса, юристы и консультанты, говорившие на условиях анонимности.

К примеру, стало известно, что компании из ОАЭ не удалось перевести юани из казахстанского банка "ЦентрКредит" в китайский Chouzhou Commercial.

Транзакция была заблокирована Bank of China, который выступает банком-корреспондентом для казахстанской кредитной организации, сообщил заместитель председателя правового комитета Ассоциации экспортеров и импортеров Владислав Донченко.

Что также важно понимать, ни директор, ни основатель компании не имели формальных связей со страной-агрессорой.

Журналистам также удалось узнать, что банк Chouzhou теперь просит платить ему из Казахстана только из тех банков, с которыми у него есть прямые корреспондентские отношения.

Идентичные проблемы были зафиксированы при переводе в КНР средств из банков Грузии и Армении.

Фото: скриншот

В России по-своему объясняют решение китайского банка

На последние события оперативно отреагировал секретарь генсовета Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Максим Спасский.

По его словам, у Bank of China самый серьезный и сложный комплаенс из китайских банков.

Только какое-то подозрение на опасность — они сразу не хотят производить платеж, — добавил Спасский.

Он также подчеркнул, что за несерьезные товары проходят платежи на небольшие региональные банки.

Однако когда речь идет о поставках сложного оборудования или электроники, а плательщиком выступает компания из ОАЭ, Кыргызстана или Казахстана, "сходятся все карты".

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