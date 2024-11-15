Большой банк Китая создал новые серьезные проблемы для России

Один из крупнейших китайских банков — Bank of China — начал все чаще блокировать переводы в юанях из стран, используемых РФ для закупки товаров.

Давление Запада на Китай все-таки работает

Такими данными поделились представители российского бизнеса, юристы и консультанты, говорившие на условиях анонимности.

К примеру, стало известно, что компании из ОАЭ не удалось перевести юани из казахстанского банка "ЦентрКредит" в китайский Chouzhou Commercial.

Транзакция была заблокирована Bank of China, который выступает банком-корреспондентом для казахстанской кредитной организации, сообщил заместитель председателя правового комитета Ассоциации экспортеров и импортеров Владислав Донченко. Поделиться

Что также важно понимать, ни директор, ни основатель компании не имели формальных связей со страной-агрессорой.

Журналистам также удалось узнать, что банк Chouzhou теперь просит платить ему из Казахстана только из тех банков, с которыми у него есть прямые корреспондентские отношения.

Идентичные проблемы были зафиксированы при переводе в КНР средств из банков Грузии и Армении.

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В России по-своему объясняют решение китайского банка

На последние события оперативно отреагировал секретарь генсовета Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Максим Спасский.

По его словам, у Bank of China самый серьезный и сложный комплаенс из китайских банков.

Только какое-то подозрение на опасность — они сразу не хотят производить платеж, — добавил Спасский. Поделиться

Он также подчеркнул, что за несерьезные товары проходят платежи на небольшие региональные банки.