Один из крупнейших китайских банков — Bank of China — начал все чаще блокировать переводы в юанях из стран, используемых РФ для закупки товаров.
Главные тезисы
- Давление международного сообщества на КНР проявляется в чрезмерной осторожности Bank of China.
- Это может затруднить финансовые операции между странами.
- Российские бизнесмены и эксперты обсуждают возможные последствия блокирования переводов Bank of China для экономических отношений со странами-партнерами.
Давление Запада на Китай все-таки работает
Такими данными поделились представители российского бизнеса, юристы и консультанты, говорившие на условиях анонимности.
К примеру, стало известно, что компании из ОАЭ не удалось перевести юани из казахстанского банка "ЦентрКредит" в китайский Chouzhou Commercial.
Что также важно понимать, ни директор, ни основатель компании не имели формальных связей со страной-агрессорой.
Журналистам также удалось узнать, что банк Chouzhou теперь просит платить ему из Казахстана только из тех банков, с которыми у него есть прямые корреспондентские отношения.
Идентичные проблемы были зафиксированы при переводе в КНР средств из банков Грузии и Армении.
В России по-своему объясняют решение китайского банка
На последние события оперативно отреагировал секретарь генсовета Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Максим Спасский.
По его словам, у Bank of China самый серьезный и сложный комплаенс из китайских банков.
Он также подчеркнул, что за несерьезные товары проходят платежи на небольшие региональные банки.
Однако когда речь идет о поставках сложного оборудования или электроники, а плательщиком выступает компания из ОАЭ, Кыргызстана или Казахстана, "сходятся все карты".
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