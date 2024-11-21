Китайские банки ужесточили проверки платежей из Индии, ОАЭ и Гонконга в поисках у них следов российских компаний.

Что известно о блокировании китайскими банками платежей российских компаний

Как отмечают российские СМИ, произвести оплату становится все сложнее. Кредитные ведомства анализируют отгрузочные документы, направление поставок товаров.

По словам коммерческого директора компании Импая Рус Алексея Разумовского, до этого аналогичные усиленные проверки были введены на переводы через Турцию и страны СНГ, однако были распространены и на другие страны.

Представитель "Опоры России" в Китае Илона Горшенева-Долунц подтвердила это. По ее словам, банки требуют, чтобы товар отгружался именно в страну, откуда пришли деньги.

Bank of China

Посредством усиления контроля организации пытаются избежать вторичных санкций, пояснила гендиректор компании Atvira, эксперт-практик ВЭД Екатерина Кизевич.

Китайские банки "завинчивают гайки" перед приходом Дональда Трампа к власти, поэтому ситуация не улучшится в 2025 году, предупредил гендиректор АО "Первая Группа" Алексей Порошин.

Он напомнил, что Трамп давно объявил торговую войну КНР и местные банки не рискуют, чтобы не дать повод новой американской администрации для санкций.

Российские компании столкнулись с блокировкой счетов в крупных китайских банках из-за того, что их юридические адреса совпадают с адресами находящихся под санкциями организаций.

Что известно об ограничениях на денежные переводы со стороны китайских банков

В первую очередь речь идет о решениях крупных китайских банков — Bank of China и Chouzhou Commercial.

Что важно понимать, что решение китайских банков является следствием давления со стороны США и других союзников Украины.