В России начинается эпоха банкротств
Категория
Экономика
Дата публикации

В России начинается эпоха банкротств

Кремль
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Согласно данным Минобороны Великобритании, российская экономика сталкивается с большим количеством проблем на фоне войны против Украины.

Главные тезисы

  • В стране-агрессоре РФ стремительно обостряется инфляционное давление.
  • Высокие процентные ставки могут ограничить инвестиции и развитие бизнеса в России.
  • Рост государственных расходов, нехватка рабочей силы и санкционное давление создадут еще больше проблем для Кремля.

ЦБ РФ продолжает принимать рискованные решения

Британские разведчики обращают внимание на недавнее решение Центробанка РФ касательно повышения процентной ставки до 21%.

Что важно понимать, это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Как отмечают в британском оборонном ведомстве, подобный уровень процентной ставки отражает обеспокоенность Центробанка РФ ростом инфляционного давления в российской экономике.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиулиной, с целью возвращения инфляции под контроль, нужно срочно вводить "более радикальные изменения" в денежно-кредитной политике.

Однако ключевые руководители российских компаний все чаще критикуют решение Центробанка о сохранении высоких процентных ставок, добавили в разведке.

Эпоха банкротств в России набирает обороты

Британские аналитики обращают внимание на то, что высокие процентные ставки в российской экономике вполне возможно ограничат инвестиции и рост бизнеса.

За последние 3 года объем корпоративных кредитов и их доля, привязанная к базовой ставке Банка, увеличились. Это привело к тому, что более высокие процентные ставки приводят к росту стоимости долга.

Эти расходы, скорее всего, усилят финансовое давление на бизнес: по имеющимся данным, в 2024 году количество банкротств компаний в России будет на 20% выше, чем в 2023 году, — сказано в отчете.

В Минобороны Британии прогнозируют, что в следующем году инфляционное давление, вероятнее всего, будет усиливаться, поскольку прогнозируется рост государственных расходов, а нехватка рабочей силы и санкционное давление сохранятся.

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