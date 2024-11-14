В России начинается эпоха банкротств

Согласно данным Минобороны Великобритании, российская экономика сталкивается с большим количеством проблем на фоне войны против Украины.

ЦБ РФ продолжает принимать рискованные решения

Британские разведчики обращают внимание на недавнее решение Центробанка РФ касательно повышения процентной ставки до 21%.

Что важно понимать, это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Как отмечают в британском оборонном ведомстве, подобный уровень процентной ставки отражает обеспокоенность Центробанка РФ ростом инфляционного давления в российской экономике.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиулиной, с целью возвращения инфляции под контроль, нужно срочно вводить "более радикальные изменения" в денежно-кредитной политике.

Однако ключевые руководители российских компаний все чаще критикуют решение Центробанка о сохранении высоких процентных ставок, добавили в разведке. Поделиться

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 November 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/m302tHPchN #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/3IKG5f26LR — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 13, 2024

Эпоха банкротств в России набирает обороты

Британские аналитики обращают внимание на то, что высокие процентные ставки в российской экономике вполне возможно ограничат инвестиции и рост бизнеса.

За последние 3 года объем корпоративных кредитов и их доля, привязанная к базовой ставке Банка, увеличились. Это привело к тому, что более высокие процентные ставки приводят к росту стоимости долга.

Эти расходы, скорее всего, усилят финансовое давление на бизнес: по имеющимся данным, в 2024 году количество банкротств компаний в России будет на 20% выше, чем в 2023 году, — сказано в отчете. Поделиться

В Минобороны Британии прогнозируют, что в следующем году инфляционное давление, вероятнее всего, будет усиливаться, поскольку прогнозируется рост государственных расходов, а нехватка рабочей силы и санкционное давление сохранятся.