В России начинается эпоха банкротств

Согласно данным Минобороны Великобритании, российская экономика сталкивается с большим количеством проблем на фоне войны против Украины.
Главные тезисы
- В стране-агрессоре РФ стремительно обостряется инфляционное давление.
- Высокие процентные ставки могут ограничить инвестиции и развитие бизнеса в России.
- Рост государственных расходов, нехватка рабочей силы и санкционное давление создадут еще больше проблем для Кремля.
ЦБ РФ продолжает принимать рискованные решения
Британские разведчики обращают внимание на недавнее решение Центробанка РФ касательно повышения процентной ставки до 21%.
Что важно понимать, это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Как отмечают в британском оборонном ведомстве, подобный уровень процентной ставки отражает обеспокоенность Центробанка РФ ростом инфляционного давления в российской экономике.
По словам главы ЦБ Эльвиры Набиулиной, с целью возвращения инфляции под контроль, нужно срочно вводить "более радикальные изменения" в денежно-кредитной политике.
Эпоха банкротств в России набирает обороты
Британские аналитики обращают внимание на то, что высокие процентные ставки в российской экономике вполне возможно ограничат инвестиции и рост бизнеса.
За последние 3 года объем корпоративных кредитов и их доля, привязанная к базовой ставке Банка, увеличились. Это привело к тому, что более высокие процентные ставки приводят к росту стоимости долга.
В Минобороны Британии прогнозируют, что в следующем году инфляционное давление, вероятнее всего, будет усиливаться, поскольку прогнозируется рост государственных расходов, а нехватка рабочей силы и санкционное давление сохранятся.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-