По меньшей мере 30 российских авиакомпаний могут обанкротиться уже в 2025 году. Что важно понимать, они обеспечивают более четверти (26%) пассажирских перевозок внутри страны-агрессорки.

Российский авиабизнес столкнулся с масштабными проблемами

Согласно данным российских пропагандистов, стремительное ухудшение финансового положения и отзыв сертификатов эксплуатантов грозит авиаперевозчикам банкротством.

Ключевые вызовы, с которыми сейчас авиакомпании не справляются, — это накопленные долги за лизинг иностранных самолетов.

Как известно, когда страна-агрессор РФ начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, против России были введены новые мощные санкции.

На этом фоне авиакомпании закончили перечислять лизинговые платежи. Российское правительство разрешило в следующем году списать долги по ним, однако на эти суммы будет начислен налог на прибыль в размере 25%. Такая финансовая нагрузка может вынудить их закрыться.

У кого есть шанс спастись

По словам российских пропагандистов, выкупить лизинговые самолеты на средства Фонда национального благосостояния смогли только крупные авиакомпании.

В первую очередь речь идет об "Аэрофлоте", "Уральских авиалиниях" и S7 Airlines.

Что важно понимать, только в первом квартале текущего года количество выкупленных воздушных судов достигло 165 из 400.

Недовольство участников рынка понятно, поскольку списанная кредиторская задолженность относится к "внереализационным доходам", а "сэкономленные" деньги признают прибылью, а их облагают налогом, — сказано в сообщении. Поделиться

На этом фоне нельзя не упомянуть о том, что недавно российский истребитель Су-57 стал объектом критики и издевательства во время авиашоу в Китае из-за низкого качества сборки и недостатков в технологиях.

Первое же участие Су-57 на международном авиашоу Airshow China ознаменовало окончательное разрушение мифа о том, что этот самолет хоть как-то относится к пятому поколению. А также стало доказательством того, что все российские технологии авиастроения остались в XX веке. Поделиться