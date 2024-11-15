По меньшей мере 30 российских авиакомпаний могут обанкротиться уже в 2025 году. Что важно понимать, они обеспечивают более четверти (26%) пассажирских перевозок внутри страны-агрессорки.
Главные тезисы
- Стремительное ухудшение финансового состояния и отзыв сертификатов эксплуатантов угрожают существованию российских авиаперевозчиков.
- Только крупные авиакомпании, такие как “Аэрофлот”, выкупают свои самолеты и имеют шансы на спасение от банкротства.
- Российские технологии авиастроения снова попали под шквал критики.
Российский авиабизнес столкнулся с масштабными проблемами
Согласно данным российских пропагандистов, стремительное ухудшение финансового положения и отзыв сертификатов эксплуатантов грозит авиаперевозчикам банкротством.
Ключевые вызовы, с которыми сейчас авиакомпании не справляются, — это накопленные долги за лизинг иностранных самолетов.
Как известно, когда страна-агрессор РФ начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, против России были введены новые мощные санкции.
На этом фоне авиакомпании закончили перечислять лизинговые платежи. Российское правительство разрешило в следующем году списать долги по ним, однако на эти суммы будет начислен налог на прибыль в размере 25%. Такая финансовая нагрузка может вынудить их закрыться.
У кого есть шанс спастись
По словам российских пропагандистов, выкупить лизинговые самолеты на средства Фонда национального благосостояния смогли только крупные авиакомпании.
В первую очередь речь идет об "Аэрофлоте", "Уральских авиалиниях" и S7 Airlines.
Что важно понимать, только в первом квартале текущего года количество выкупленных воздушных судов достигло 165 из 400.
На этом фоне нельзя не упомянуть о том, что недавно российский истребитель Су-57 стал объектом критики и издевательства во время авиашоу в Китае из-за низкого качества сборки и недостатков в технологиях.
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