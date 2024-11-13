Щонайменше 30 російських авіакомпаній можуть збанкрутувати вже у 2025 році. Що важливо розуміти, вони забезпечують понад чверть (26%) пасажирських перевезень усередині країни-агресорки.

Російський авіабізнес стикнувся з масштабними проблемами

Згідно з даними російських пропагандистів, стрімке погіршення фінансового становища та відкликання сертифікатів експлуатантів загрожує авіаперевізникам банкрутством.

Ключові виклики, з якими поки авіакомпанії не можуть впоратися, накопичені борги за лізинг іноземних літаків.

Як відомо, коли країна-агресорка РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року, проти Росії були введені нові потужні санкції.

На цьому тлі авіакомпанії перестали перераховувати лізингові платежі. Російський уряд дозволив наступного року списати борги за ними, однак на ці суми буде нараховано податок на прибуток у розмірі 25%. Таке фінансове навантаження може змусити їх закритися.

У кого є шанс врятуватися

За словами російських пропагандистів, викупити лізингові літаки за кошти Фонду національного добробуту змогли тільки великі авіакомпанії.

Насамперед йдеться про "Аерофлот", "Уральські авіалінії" і S7 Airlines.

Що важливо розуміти, лише у першому кварталі поточного року кількість викуплених повітряних суден досягла 165 із 400.

Невдоволення учасників ринку зрозуміле, оскільки списана кредиторська заборгованість належить до "позареалізаційних доходів", а "зекономлені" гроші визнають прибутком, а їх оподатковують, — йдеться в повідомленні. Поширити

На цьому тлі не можна не згадати про те, що нещодавно російський винищувач Су-57 став об'єктом критики та глузування під час авіашоу в Китаї через низьку якість збірки та недоліки в технологіях.

Перша ж участь Су-57 на міжнародному авіашоу Airshow China ознаменувала остаточне руйнування міфу про те, що цей літак хоча б якось належить до п'ятого покоління. А також стала доказом того, що всі російські технології авіабудування залишились у XX сторіччі. Поширити